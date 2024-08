Violenza sessuale su una diciannovenne 

L’avrebbe intrattenuta in un bar di Villaputzu, convincendola poi a spostarsi in una spiaggia del paese. Qui l’avrebbe violentata prima di accompagnarla a casa con la sua auto. Sotto accusa è finito un rumeno, Fanel Tanasa, macellaio, 36 anni, residente da 15 anni a Villaputzu: il giovane è finito agli arresti domiciliari con la pesante accusa di violenza sessuale. Ad arrestarlo, poche ore dopo la presunta violenza, sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito. Coordinati dal maggiore Massimo Meloni, i militari hanno sentito la ragazza, rintracciando poi il macellaio, subito accompagnato in caserma.

Su disposizione del magistrato, Rosanna Allieri, l’indagato è finito ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal Gip con udienza che dovrebbe tenersi in Tribunale a Cagliari domani o al più tardi martedì. Difeso dall’avvocata Manuela Mereu, del Foro di Cagliari, potrà raccontare la sua verità sulla vicenda.

L’allarme

L’uomo è stato arrestato la scorsa notte, dopo una indagine scattata a seguito di una segnalazione arrivata ai carabinieri tramite il 112 da una giovane residente a Roma. La donna avrebbe riferito che una sua amica, una 19enne residente a Villaputzu, era stata violentata.

In poco tempo, gli inquirenti hanno rintracciato la presunta vittima. In caserma, la ragazza avrebbe raccontato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da un giovane rumeno conosciuto in serata, dopo essere stata inizialmente intrattenuta in un bar di Villaputzu.

L’aggressione sarebbe avvenuta sulla spiaggia. La ragazza sarebbe quindi stata riaccompagnata a casa dall’uomo che le avrebbe detto di non denunciare l’accaduto.

L’indagine

Le indagini dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito, hanno consentito di identificare il presunto colpevole. Fanel Tanasa è stato raggiunto nella sua abitazione e accompagnato negli uffici del comando Compagnia di San Vito. Nel frattempo, la ragazza, sentita nella caserma di Villaputzu, aveva formalizzato la denuncia per violenza sessuale. All’alba, conclusi gli accertamenti, l’indagato è stato accompagnato a casa, agli arresti domiciliari.

