Violenza sessuale  su una 15enne:  Sollai sotto accusa 

Circa due mesi dopo l’omicidio di Francesca Deidda, colpita con una serie di martellate alla testa nel divano di casa dal marito reo confesso, Igor Sollai, 43enne di Assemini, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri nella casa di San Sperate, quella del delitto, con una 15enne sdraiata nel letto matrimoniale della sua camera. La ragazzina, figlia di amici, era senza scarpe, con un top che le scopriva la pancia e con indosso i pantaloncini corti. Dopo una serie di accertamenti, la Procura ha deciso di indagare l’uomo – che il mese prossimo comparirà davanti alla Corte d’assise di Cagliari per essere processato per l’omicidio premeditato della moglie – anche per violenza sessuale aggravata sulla minore.

Le intercettazioni

Verso le 17.30 dello scorso 2 luglio, i carabinieri che stavano intercettando di nascosto Igor Sollai per l’omicidio della moglie hanno chiamato d’urgenza i colleghi di San Sperate, chiedendo loro di correre a casa del 43enne con una scusa, quella di notificare un atto. Lo stavano ascoltando da tempo e si erano convinti che stesse cercando di sedurre una quindicenne. Il maresciallo che ha fatto irruzione nell’abitazione avrebbe trovato la ragazzina sdraiata nel letto matrimoniale, ordinando a Sollai – che pare si fosse giustificato dicendo che si trattava della figlia di amici e che stavano guardando un film – di riportarla subito ai genitori. Sia l’abitazione dov’è avvenuto il delitto che l’auto dell’indagato dell’omicidio, un’Audi Q3, erano state disseminate di microspie, tanto che i carabinieri sono riusciti ad ascoltare in diretta tutto ciò che accedeva, intervenendo appena hanno capito che il sospettato si fosse portato a casa la quindicenne.

Il fascicolo stralciato

L’intera vicenda è filtrata dopo la richiesta di giudizio immediato arrivata a seguito della chiusura dell’inchiesta per l’omicidio aggravato di Francesca Deidda, svanita nel nulla dal 10 maggio e trovata chiusa in un borsone nei boschi ai margini dell’Orientale Sarda, in territorio di San Vito, lo scorso 18 luglio successivo. La nuova ipotesi di reato a carico di Sollai era stata prima aperta all’interno del fascicolo principale, poi avrebbe generato ora un fascicolo autonomo per violenza sessuale su minore. Nei prossimi giorni – stando alle indiscrezioni – la presunta vittima potrebbe essere sentita in incidente probatorio, ma gli elementi raccolti dagli investigatori avrebbero già consentito di formulare una nuova e pesante contestazione. Il sospetto è che l’autotrasportatore abbia approfittato dello stato di debolezza dell’adolescente per ottenere, in qualche modo, delle prestazioni sessuali. Due giorni dopo essere stato sorpreso a casa con la minore, Igor Sollai è stato poi fermato e chiuso in carcere su ordine del pm Marco Cocco: il 18 luglio gli investigatori avevano trovato nel borsone il corpo di Francesca Deidda, poi dopo 4 mesi trascorsi a proclamarsi innocente, Igor Sollai ha deciso di confessare il delitto. L’arma (un martello di circa un chilo) e il telefono della moglie non sono mai stati trovati.

Il processo

Il dibattimento in Corte d’assise per omicidio premeditato e pluriaggravato, occultamento di cadavere e altri reati prenderà il via il 26 febbraio. L’inchiesta per violenza sessuale su minore, invece, prosegue per accertare come siano andati i fatti e se vi siano realmente stati degli abusi sulla quindicenne.

