Violenza sessuale su un 13enne, arrestato il suo allenatore 

NAPOLI. Un allenatore di calcetto è ai domiciliari con l’accusa di avere abusato sessualmente di un suo allievo, un ragazzino di 13 anni, nel centro sportivo dove era istruttore. Durante le perquisizioni disposte dai magistrati della sezione “fasce deboli della popolazione” la Mobile ha scoperto che l’uomo, un 57enne, conservava sui suoi dispositivi informatici molto materiale pedopornografico e ne aveva anche ceduto ad altre persone. L’allenatore lavorava in una delle zone bene della città, un luogo frequentato da figli di professionisti. L’indagine è scattata diversi mesi fa, dopo la denuncia presentata dalla madre del 13enne, che ne aveva colto il disagio e gli atteggiamenti inusuali.

I titolari del centro sportivo hanno dato piena collaborazione agli investigatori: già in occasione della prima visita dei poliziotti, anche in assenza di riscontri oggettivi per le accuse, hanno sospeso il 57enne. L’uomo ora attende l’udienza di convalida davanti al gip: dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e pornografia minorile. Ma le indagini non sono finite: gli investigatori si stanno concentrando sull’individuazione di altre possibili vittime e stanno passando al setaccio i dati trovati su tablet, cellulare, computer e altri dispositivi dell’allenatore, innanzitutto per verificare se il materiale pedopornografico sia stato autoprodotto. La lente d’ingrandimento degli inquirenti si sta concentrando, in particolare, su una chat attraverso la quale sarebbe stato inviato materiale pedopornografico ad altri utenti. Proprio dall’analisi dei video e delle foto, infatti, sarebbe possibile risalire all’identità dei ragazzini ripresi, sempre che il materiale messo sotto sequestro sia stato effettivamente realizzato dall’indagato.

