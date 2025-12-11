Violenza sessuale su minore, c’è un indagato 

L’ipotesi di reato è agghiacciante: violenza sessuale nei confronti di una minore con disabilità. Su disposizione della sostituta procuratrice di Lanusei, Valentina Vitolo, il personale dell’Arma ha perquisito l’abitazione di un uomo. Dell’indagato non vengono pubblicate le generalità né il paese di residenza a tutela della vittima.

I fatti risalirebbero ai mesi scorsi, durante i quali sono scattate le denunce e la successiva attività investigativa con il consueto monitoraggio del presunto responsabile e della stessa vittima.

Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati elementi che saranno passati al setaccio dal personale dei reparti specializzati dell’Arma. Fra questi, telefoni e tablet. Nei prossimi giorni la vittima degli abusi potrebbe essere ascoltata in condizione protetta dal magistrato inquirente. I sospetti nei confronti del presunto responsabile sono comunque tutti da confermare. Al momento sono in piedi solo ipotesi, indizi e situazioni che sollevano dubbi, ma che non sono ancora provate o accertate.

Tuttavia, ieri i militari, con in mano il decreto di perquisizione firmato dalla sostituta procuratrice titolare del fascicolo d’indagine, si sono presentati nell’abitazione dell’indagato. (ro. se.)

