Violenza sessuale, prof condannato 

Dovrà restare in carcere per sei anni e non potrà più insegnare per tutta la vita, interdetto per sempre dalla professione. Per il professore di musica Andrea Pusceddu, 35 anni di San Gavino, è arrivata ieri la condanna al termine del processo con rito abbreviato: è accusato di violenza sessuale su minore per aver compiuto - secondo l’accusa - atti sessuali con un’alunna di 12 anni. Il giudice Roberto Cau ha accolto per intero la richiesta del pubblico ministero Daniele Caria.

Il fascicolo

Il docente di musica, e anche noto chitarrista di alcune band della provincia, era stato arrestato al termine di un’inchiesta congiunta della Squadra mobile e dei carabinieri, nata proprio dalla denuncia dei genitori della dodicenne, costituitisi poi parte civile con l’avvocato Gianfranco Piscitelli. Alla propria famiglia la bambina aveva raccontato di aver avuto attenzioni improprie da parte del professore. Secondo l’accusa avrebbe sfruttato la sua influenza e il suo carisma sull’alunna per avere comportamenti a sfondo sessuale.

Il processo

Ieri mattina, al termine del processo di primo grado, che si è celebrato con il rito abbreviato, il giudice Roberto Cau ha condannato l’insegnante – difeso dall’avvocato Matteo Vinelli – a sei anni di carcere e all’interdizione perpetua dall’insegnamento, oltre ad una serie di altre pene accessorie legate ai luoghi nei quali sono presenti minori. Dovrà anche risarcire la famiglia con trentamila euro di provvisionale, come anticipo sulla causa civile. Esclusa dal risarcimento, invece, l’associazione antiviolenza “Angeli nel Cuore” che si era costituita parte civile con la legale Elisabetta Magrini.

Le reazioni

«Grazie a chi c’è stato vicino – ha detto la mamma della dodicenne, dopo la condanna –, rimarrà sempre l’amarezza e lo sgomento per l’indifferenza dimostrata da parte della scuola dove questo individuo insegnava e mia figlia studiava nel periodo degli abusi. Mai un segnale di vicinanza a mia figlia da parte di nessuno. Tristezza anche per l’omertà da parte di alcuni genitori che hanno scelto il silenzio, nonostante sapessero. Non importa, perché, anche lasciati soli, con l’aiuto delle nostre famiglie e del nostro avvocato, nostra figlia ha avuto giustizia. La nostra bambina ha lasciato quell’ambiente e ha trovato l’affetto, la protezione e la comprensione che una adolescente ha il diritto di aspettarsi per crescere serenamente». Attende di leggere le motivazioni della condanna l’avvocato difensore. «Restiamo delusi dalla sentenza di condanna – chiarisce il legale, certo comunque dell’innocenza del suo assistito –, riteniamo di aver fornito al giudice davvero tanti elementi sufficienti ad affermare la totale innocenza del professore. È un processo complesso. Essenzialmente si fonda sulle dichiarazioni della minore. Pertanto, si nutrono e si sono sollevati molti dubbi in ordine alla credibilità, prima ancora che sulla attendibilità rese in incidente probatorio».

