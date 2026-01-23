VaiOnline
Villaputzu
24 gennaio 2026 alle 00:11

Violenza  sessuale,  macellaio assolto 

In primo grado era stato assolto dall’accusa di violenza sessuale perché, secondo il giudice Giorgio Altieri, non avrebbe percepito il dissenso della donna alla prosecuzione del rapporto. Ora, anche la Corte d’appello, ha confermato la sentenza nei confronti di Fanel Tanasa, 38enne di Villaputzu, accusato di aver stuprato in spiaggia una 19enne. Nonostante la giovane sia stata nuovamente esaminata dai giudici e abbia confermato la sua ricostruzione, sostenendo di essere stata violentata, la Corte non ha condiviso la ricostruzione della procura generale e ha confermato l’assoluzione, accogliendo il ricorso dell’avvocata Manuela Mereu.

Il macellaio di Villaputzu (di origini romene ma da oltre 15 anni residente nella cittadina) era finito nei guai dopo la denuncia della 19enne. Stando alla ricostruzione si sarebbe intrattenuto con la ragazza in un bar del paese, convincendola poi a spostarsi in una spiaggia di Porto Corallo. Prima avrebbe tentato alcuni approcci sessuali con baci e palpeggiamenti, poi ci sarebbe stato un vero e proprio rapporto, ma a quel punto la donna avrebbe cercato di opporsi. Ma il suo racconto non è stato creduto dalla Corte presieduta dal giudice Giovanni Lavena che ha nuovamente fatto cadere l’accusa di stupro. ( fr. pi. )

