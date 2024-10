«Violenza sessuale, indagato Mbappé» 

Stupro e violenza sessuale: sono le accuse a Kylian Mbappé che - stando al quotidiano Expressen - è indagato in Svezia per presunti reati commessi lo scorso giovedì sera nel centro di Stoccolma mentre la Nazionale francese era impegnata in una partita della Nations League cui il fuoriclasse del Real Madrid non ha preso parte. Un altro giornale svedese, Aftonbladet, ha reso noto che una donna ha denunciato di essere stata violentata nell’hotel in cui si trovava il centravanti. «Questa notizia non è buona per la nostra nazionale», ha commentato il ct francese, Didier Deschamps.

Le verifiche

Ieri la procuratrice di Stoccolma ha confermato l’esistenza dell’inchiesta ma senza citare il nome del giocatore. Però la polizia sarebbe entrata proprio nell’hotel citato dal quotidiano Aftonbladet per raccogliere testimonianze ed eventuali elementi materiali utili alle indagini. Sarebbero stati portati via vestiti, un paio di slip, pantaloni e una maglia. Per l’Expressen l’attaccante della Nazionale transalpina, non convocato per il match che si disputava in Svezia in quanto in «non buone condizioni», è considerato come «ragionevolmente sospettato» nella vicenda. Si tratta del grado più debole dell’accusa secondo la legislazione svedese.

La trasferta

Mbappé in base alla ricostruzione era andato nella capitale dello Stato scandinavo durante la pausa del campionato ufficialmente per rigenerarsi. Era stato visto in un ristorante del centro a Stoccolma mentre i suoi compagni stavano giocando, poi era andato in una discoteca dove aveva chiesto di riservare una parte del locale per lui e le persone che lo accompagnavano. Secondo il quotidiano Aftonbladet, il giocatore era stato già nello stesso club la notte precedente. Il venerdì mattina il giocatore era ripartito per trascorrere il weekend in Corsica, nella regione di Ajaccio, e raggiungere quindi i compagni del Real Madrid per riprendere gli allenamenti.

Le reazioni

Reagendo alle prime informazioni sull’apertura dell’inchiesta, Mbappé ha inizialmente pubblicato su “X” un commento nel quale bollava come «fake news» quelle della stampa svedese nei suoi confronti, aggiungendo che «era prevedibile» che capitasse un avvenimento simile «per caso alla vigilia dell’udienza», quella sulla sulla disputa finanziaria che lo oppone al Paris Saint-Germain, sua ex squadra, che cominciava proprio ieri. L’attaccante chiede al club nel quale ha giocato sino a pochi mesi fa, e dal quale si è separato in modo burrascoso, 55 milioni di euro di arretrati fra stipendi e bonus. L’entourage del giocatore, interpellato dai media francesi, ha parlato «accuse false e irresponsabili» promettendo «tutte le azioni legali necessarie a ristabilire la verità e perseguire chiunque sia coinvolto, persona o organo di stampa». Poi però la procuratrice ha confermato l’esistenza dlel’inchiesta. Intanto, infastiditi dall’accostamento di Mbappé all’udienza per gli arretrati, i vertici del Psg hanno commentato così: «Una vergogna, noi continuiamo con la nostra classe e la nostra dignità».

