Violenza sessuale e alcol, è emergenza  

Il 65% delle cagliaritane si è trovata coinvolta in episodi di molestie o violenza sessuale e in otto casi su dieci i protagonisti erano sotto effetto di sostanze o alcol.

Il dato, inquietante, è emerso venerdì e sabato al Lazzaretto nel corso della due giorni di “Safer Night Goals”, l’iniziativa che promuove i progetti attivi sul territorio finalizzati a promuovere stili di vita consapevoli nel contesto del divertimento.

Venerdì il talk del ricercatore dell'Università milanese di Bicocca Riccardo Ramello (Safer Night Goals/Club.Futuro) che ha affrontato, partendo da esperienze estere, concetti del mondo della notte come riduzione del danno, gestione del conflitto, comunicazione, sessismo e genere.«L'obiettivo», ha spiegato, «è migliorare la notte nella gestione di problemi che investono spesso i più giovani».

Dati preoccupanti

Sono stati presentati i dati preliminari della ricerca “Come vivi la notte” effettuata con test anonimi su circa duecento persone a Cagliari. Interessante il punto di vista degli utenti. Tre quarti normalmente beve più di 3 drink la sera, un quarto arriva più di cinque. Cannabis e cocaina le due sostanze più diffuse. L’81 per cento si è trovato a soccorrere amici che si sono sentiti male, molti per un mix sostanze-alcol o perché hanno bevuto a stomaco vuoto.

La violenza è allarmante: il 65% si è trovato coinvolto in episodi. L’81% di queste afferma che i protagonisti erano sotto effetto di sostanze e/o alcool. Oltre la metà delle donne ha avuto paura di molestie o violenza di genere in serata.

Le proposte ai gestori

Dai clienti le proposte ai gestori: un’offerta di cibo nei club, l’acqua gratis che aiuterebbe a non bere solo alcool e la formazione per chi sta al banco e per la security sui rischi relativi al consumo.Questione trasporti: si propone lo sconto per i taxi notturni, i mezzi reputati più sicuri, e promozione dei bus notturni.

In tutto questo, ha spiegato Ramello, «bisogna avvicinare gli operatori della notte alle amministrazioni perché la politica, e di riflesso la cittadinanza, ha una visione incompleta e distorta del mondo notturno, non ha dati ma solo percezioni e luoghi comuni. Il mondo della notte è, invece, un fenomeno complesso, lavorativo, culturale e sociale, e abbraccia la fascia tramonto-alba. Investe, oltre ai clienti, migliaia di lavoratori». La proposta è «creare una visione notturna della città, misurare con i dati, aumentare la consapevolezza, supportare progetti pilota, educare e imparare».

Una rete che vada nei luoghi del divertimento, incontrando i giovani, con cui parlare senza pregiudizi di consumi, rischi e comportamenti sicuri.

I danni delle droghe

Sabato il laboratorio di Elisa Fornero su Safer spaces, con gli approcci di riduzione del danno per causa diretta o indiretta delle sostanze psicoattive. Pratiche proposte sono state, tra le altre, il drug checking, per conoscere i principi attivi nelle sostanze, materiale informativo sugli effetti delle sostanze, formazione, aree di decompressione e la distribuzione di materiale sterile, cannucce e preservativi, ma anche earplugs per le orecchie.

Teo Mannu di “Basstation” ha portato il progetto in città: «È importante innovare il settore notturno a livello sociale e culturale, un mondo dalle dinamiche complesse con l’approccio pratico e accademico che Safe Night porta avanti». Safe night punta alla collaborazione con i locali per iniziative, formazione e interventi di limitazione dei rischi.

