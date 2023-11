Violenza sessuale, due arresti 

Tarda serata del 21 ottobre, è sabato, una ragazza di 17 anni e il fidanzato stanno camminando in una via del centro di Arzachena. I due sono tranquilli, parlano e sorridono. A un certo punto vengono avvicinati da due giovani, uno è alto quasi due metri. È l’inizio di un incubo. La ragazza viene afferrata da uno dei giovani, che cerca di immobilizzarla e di abbassarle i pantaloni. Lei reagisce, si difende e il suo aggressore tenta inutilmente di trascinarla a terra. Il fidanzato della ragazza reagisce e l’altro giovane lo blocca. La coppia e i due aggressori si fronteggiano, dal buio sbucano altre persone con un atteggiamento minaccioso contro la ragazza e il compagno. Lei è stata palpeggiata, molestata e picchiata, lui l’ha difesa ed è stato colpito. I due giovani alla fine desistono e scappano, insieme agli altri uomini. Per la Procura di Tempio, i responsabili della violenza sessuale di gruppo sono i tunisini Amine Khessimi, 26 anni, e Mohamedymen Dkhili, di 31 anni. I due sono in stato di fermo dai ieri, i Carabinieri li hanno accompagnati nel carcere di Bancali. Stando agli atti delle indagini, sono stati riconosciuti dalla vittima e indicati come i responsabili dell’aggressione del 21 ottobre. Mentre gli altri uomini che erano insieme a Khessimi e Dkhili non sono stati ancora identificati.

Senza lavoro e casa

I due aggressori vivono da tempo ad Arzachena, non hanno una casa e un lavoro. I Carabinieri li conoscono, a quanto pare lunedì sera i militari sono intervenuti perché un gruppo di persone aveva aggredito un ragazzo e nella circostanza sono stati fermati anche i due tunisini. Le perquisizioni effettuate in un appartamento utilizzato dai due nordafricani avrebbe dato esito positivo, con il ritrovamento degli indumenti indossati il 12 ottobre. Khessimi e Dkhili, difesi dagli avvocati Giuseppe Corda e Marco Salis saranno sentiti domani dal gip.

Parla il sindaco

Ieri il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, è intervenuto sulla vicenda: «Sono amareggiato nell’apprendere la notizia del terribile atto compiuto a danno di una giovane donna. Mi auguro che le Autorità competenti possano assicurare alla giustizia i colpevoli. Gesti lesivi della libertà e della dignità delle donne come questi non meritano scusanti. La mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia è massimo».

