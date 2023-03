Violenza sessuale: condannato 

L’aggressione sessuale dopo la Notte Bianca del 2019 a Nuoro ci fu, ma il reato in forma piena che prevede pene da cinque sino a dieci anni di reclusione, è stato derubricato in un fatto di speciale tenuità. È quanto ha stabilito ieri la Corte d’Appello di Sassari che ha condannato l’allevatore di Orune Pasquale Mula a 2 anni e due mesi per atti sessuali, riformando la sentenza di primo grado emessa nell’aprile del 2021 dal Tribunale di Nuoro, che non aveva creduto al racconto della vittima e aveva riqualificato l’episodio in semplici lesioni condannando l’imputato, 41enne, alla pena di un anno.

La storia

La vicenda che in città aveva creato allarme e scalpore avvenne al termine dei festeggiamenti per la Notte Bianca nel settembre del 2019. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, al termine della festa, la donna, una cittadina nuorese oggi 34enne, si era allontanata dagli amici con cui aveva passato la sera per stendersi nella sua auto e riposare prima di tornare a casa. La donna si era sdraiata sul sedile del passeggero nell’auto parcheggiata a poca distanza da piazza Satta ma si era assopita. Addormentandosi, aveva raccontato di essersi dimenticata però le portiere aperte. È in questo frangente che sarebbe avvenuta l’aggressione. Mula, secondo la versione della vittima, sarebbe entrato all'interno dell’auto mettendosi sopra di lei e mettendole le mani al collo aveva cercato di aprirle la cerniera della maglia. La donna spiegò che fu la sua reazione improvvisa a fermare l’azione dell’uomo, che si era spaventato quando la vittima toccò l'autoradio facendo partire la musica ad alto volume. Un racconto ripercorso ieri anche dal Pg Paolo De Falco, che ha sollecitato la condanna a 3 anni e 4 mesi, e dalla parte civile, rappresentata dall’avvocata Giovanna Serra.

Solo una baruffa

Una ricostruzione che è stata contestata dalla difesa dell'imputato, rappresentata da Gianluca Sannio, che aveva sempre sottolineato come nessuna traccia di impronte digitali sarebbe mai stata trovata all'interno dell'auto della donna e nemmeno nelle maniglie all'esterno del veicolo. Il penalista ha sottolineato anche che la stessa, parlando con gli amici dopo l'aggressione e prima di denunciare il fatto, non abbia mai parlato di aggressione a sfondo sessuale. Insomma, secondo la difesa, l’uomo non entrò mai in quell'auto, e all’esterno ci fu solo una baruffa tra i due. Argomentazioni che avevano convinto il giudice di Nuoro, nel processo di primo grado, a riqualificare le accuse contro Mula in lesioni semplici infliggendo una condanna ad un anno col rito abbreviato. Ieri la riforma di quella sentenza.