Violenza sessuale, condannato Coviello  

È stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere per violenza sessuale il dj e organizzatore cagliaritano Massimiliano Coviello, conosciuto da tutti come Max, che secondo l’accusa avrebbe ottenuto favori sessuali prospettando ad alcune ragazze una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. La sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, al termine del processo che si è celebrato con rito abbreviato dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Marco Cocco. Delle quattro giovanissime che la Procura avrebbe identificato come parti offese, una sola si è costituita parte civile con l’avvocata Patrizia Orrù.

Il porcedimento

La prospettiva era allettante: una carriera nel mondo della moda o dello spettacolo. Prima, però, era necessario un dettagliato servizio fotografico da proporre al mondo dorato delle sfilate e dei concorsi di bellezza. Un escamotage – secondo gli agenti della Squadra mobile della Questura – che avrebbe consentito a Max, 43 anni, cagliaritano, di approfittare di giovani minorenni. Conclusa l’inchiesta del pm Marco Cocco, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato – per il quale nel luglio dello scorso anno era scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere – accusato di pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.

L’indagine

L’inchiesta si sarebbe sviluppata su due filoni e sarebbe nata dalla denuncia, presentata nel 2023, dalla una madre di una delle ragazza che avrebbe raccolto le confidenze che la figlia su alcuni servizi fotografici effettuati tra il 2019 e il 2020, a Costa Rei, Monte Claro e Marina Piccola, da Coviello. I poliziotti durante una perquisizione a casa dell’indagato, avrebbero sequestrato video, foto e file, all’interno di telefoni, pc, hard disk con immagini esplicite che vedevano protagoniste minorenni, conosciute attraverso i social. Dall’analisi di foto e film gli investigatori avrebbero individuato le quattro presunte vittime, ma una sola di queste si è costituita in giudizio.

Difeso dall’avvocato Marco Piroddi, il 43enne Coviello ha scelto davanti al Gup del Tribunale, Luca Melis, di essere processato con il rito abbreviato. La Procura in udienza ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione, ma alla fine il giudice ha inflitto una pena di 6 anni e 8 mesi più 24mila euro di multa, oltre al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della ragazza che si è costituita parte civile con l’avvocata Patrizia Orrù.

