Violenza sessuale, arrestato un pilota 

Violenza sessuale, è questa la contestazione mossa dalla pm Noemi Mancini al pilota di rally arzachenese Ronnie Caragliu. L’uomo, molto conosciuto in Costa Smeralda e in tutta l’Isola per la sua attività sportiva, è stato arrestato ieri su ordine della gip di Tempio, Federica Distefano. Le indagini condotte su Caragliu, 46 anni, riguardano alcuni episodi che sarebbero avvenuti nel litorale di Aglientu, in particolare nella località di Riu di li saldi. Si parla di una spiaggia immediatamente a ridosso della strada litoranea Castelsardo Santa Teresa. Le accuse sono state mosse al pilota sulla base degli esiti di una lunga inchiesta condotta dai carabinieri della compagnia di Tempio. I militari del Nucleo operativo di Tempio hanno segnalato Caragliu alla pm Mancini, in particolare, per una violenza sessuale ai danni di una turista che era in vacanza nella zona di Aglientu. Stando a indiscrezioni gli investigatori avrebbero messo a disposizione della magistrata immagini che provano la presenza di Caragliu nella zona di Riu di li saldi, in occasione della violenza sessuale e con gli stessi indumenti della persona descritta alla polizia giudiziaria.

L’uomo avrebbe indossato un passamontagna e minacciato la vittima con un temperino. In un solo caso la vittima sarebbe stata costretta a subire una violenza a sfondo sessuale, in altre occasioni le donne aggredite (alcune escursioniste) sarebbero riuscite a scappare. Si tratta di episodi che devono essere provati, ma la gip Federica Distefano ha ritenuto che vi siano i presupposti necessari per la custodia cautelare in carcere. Ronnie Caragliu, difeso da Salvatore Biosa, sarà sentito dalla gip nelle prossime ore.

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