Violenza sessuale al Soho, il pm chiede cinque anni 

Per la pubblica accusa il racconto della 24enne è credibile e vale una condanna a 5 anni e 4 mesi per Fabrizio Aru, 33 anni di Ussana, organizzatore del “Soho Discoclub” e uno dei pierre più noti della città. Il 28 novembre 2021, secondo la versione della ragazza, l’imputato l’avrebbe bloccata nel bagno della discoteca e costretta a compiere atti sessuali contro la sua volontà. Aru si difende con tutte le forze, negando categoricamente la violenza.

Ieri mattina si è chiusa la discussione davanti al giudice Luca Melis del processo in abbreviato che vede imputato il 33enne. La pm Ginevra Grilletti è partita da una condanna di 8 anni, scendendo poi sino a 5 anni e 4 mesi con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e la diminuzione di un terzo della pena per il rito. L’avvocato Massimiliano Masia, difensore dell’organizzatore, ha presentato documenti e ribadito che gli accertamenti del Ris hanno escluso tracce biologiche sui vestiti della ragazza. Di parere contrario il legale Carlo Amat, parte civile per la giovane che ha ribadito come il rapporto fosse stato non consenziente.

Chiusa la discussione, il giudice ha fissato la prossima udienza per il 7 febbraio. Quel giorno sono previste le repliche di pubblico ministero, parte civile e difesa. Poi la sentenza.

