Violenza sessuale: 82enne condannato 

Era andata a Calamosca per studiare in auto, ma sarebbe stata convinta da un anziano a vedere i percorsi naturalistici del promontorio. Così una ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 21 anni, sarebbe stata persuasa ad andare a vedere il panorama nella parte più alta della scogliera. Una volta raggiunto un luogo appartato, l’uomo l’avrebbe palpeggiata. A quasi sette anni dalla presunta aggressione, Beniamino Piras, cagliaritano, oggi 82enne, è stato condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale. Prescritta l’accusa di porto di coltello.

La vicenda

I fatti che hanno dato origine al procedimento penale risalgono al 25 maggio 2017, quando a metà mattina la ragazza avrebbe parcheggiato la propria auto davanti alla spiaggia di Calamosca, nel lato del muretto. L’intenzione della 21enne – stando al suo racconto – era quella di studiare in macchina, approfittando della bella giornata. A quel punto un anziano si sarebbe fatto avanti e, consigliandole a spostare l’auto perché si trovava in divieto di sosta, l’avrebbe anche convinta ad accompagnarlo lungo i percorsi naturalistici del promontorio. E vedendolo anziano, claudicante e col bastone, non avrebbe percepito il pericolo. È a questo punto che, verso le 10.30, ci sarebbe stata l’aggressione: all’improvviso – sempre secondo la ricostruzione della Procura – arrivati in un luogo leggermente isolato Beniamino Piras sarebbe saltato addosso alla giovane, palpeggiandola e cercando in ogni modo degli approcci di natura sessuale. La presunta vittima, presa alla sprovvista, avrebbe cercato in ogni modo di divincolarsi e respingerlo, ma ha anche sostenuto di essersi trovata disorientata perché si trovava fuori dalla zona che conosceva di Calamosca.

Il procedimento penale

La ragazza – difesa dall’avvocato Massimo Pacini – aveva presentato querela ai carabinieri di San Bartolomeo. Al pensionato era stato anche sequestrato un coltello con manico in legno e una lama di 9 centimetri. Da qui l’indagine del sostituto procuratore Gaetano Porcu che aveva chiesto il rinvio a giudizio per Beniamino Piras, con l’accusa di violenza sessuale e porto di arma bianca. Il processo di primo grado si è celebrato davanti ai giudici della Prima sezione penale del Tribunale, presieduta dal giudice Giampiero Sanna (a latere i colleghi Gianluigi Dettori e Antonella Useli Bachitta). La ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Pacini che ha presento la relazione di un investigatore privato che ha ricostruito il percorso. Difeso dall’avvocato Luigi Porcella, l’anziano ha sostenuto che voleva solo aiutare la giovane a evitare di cadere, visto il sentiero aspro e difficile, e che quindi si sarebbe ingenerato un fraintendimento. Sono state anche depositate delle fotografie per dimostrare come, in realtà, lui avesse solo tentato di sorreggere la 21enne che, durante passeggiata, avrebbe tenuto acceso il registratore per circa un’ora: la difesa sostiene che avrebbero anche incontrato altre persone senza che lei abbia mai chiedesse aiuto.Alla fine il Tribunale ha ritenuto credibile la giovane e ha condannato l’82enne a 3 anni di reclusione. Tra 90 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza che, quasi certamente, verrà appellata.

