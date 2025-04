Violenza, seminario in ospedale 

Un evento non solo formativo per 40 sanitari (prevalentemente medici e infermieri di Pronto soccorso, Ginecologia, Pediatria) ma soprattutto una giornata di riflessione e maggior conoscenza di un fenomeno allarmante anche in provincia. Due giorni fa i carabinieri sono entrati nell’ospedale San Martino per parlare di violenza di genere. Il comandante provinciale, Steven Chenet, ha illustrato i vari stadi di risposta che l’Arma fornisce a chi denuncia una violenza di questo tipo, dall’accoglienza e ascolto nelle “stanze protette” alla formazione del personale e ovviamente alla tutela delle vittime. Il tenente colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, ha sottolineato l'importanza delle tecniche e “buone prassi” di repertamento di tracce biologiche in caso di violenza di genere e su minori. Ovviamente non è mancato lo spazio dedicato alle investigazioni scientifiche.

«La violenza di genere è un fenomeno complesso che, per essere portato alla luce e contrastato, richiede una strategia globale e una pluralità di interventi quali l’adozione di strumenti normativi unitamente ad una mirata attività preventiva e repressiva delle forze di polizia, l’impegno della magistratura, la tutela delle vittime e la rete di associazioni, la sensibilizzazione degli operatori sanitari e il coinvolgimento delle agenzie educative, prime fra tutte famiglia e scuola», si legge in una nota dei carabinieri. ( m. g. )

