Violenza nei media, come raccontarla 

“La violenza nella rappresentazione mediatica”, questo il tema della sesta edizione del Premio Gianni Massa 2024-2025, lanciato dal Corecom Sardegna.

L’iniziativa «nasce dalla consapevolezza del ruolo cruciale che il sistema dell’informazione riveste nella formazione dell’opinione pubblica», fanno sapere gli organizzatori. «In un’epoca segnata dall’impoverimento del linguaggio e dalla diffusione di toni aggressivi, dai talk-show ai social media, il Premio intende promuovere una comunicazione assertiva, elegante e rispettosa della dignità umana».

Ad essere destinatari del premio, i lavori che si sono distinti nei campi del giornalismo, della scuola e dell’Università. In particolare, in collaborazione con gli Atenei di Cagliari e Sassari, verranno premiate le quattro migliori tesi di laurea che affrontino il tema della violenza mediatica. Tra i requisti per gli universitari: aver inserito almeno un capitolo dedicato al tema di questa edizione, essere laureati o laureandi nati e/o residenti in Sardegna e aver discusso o depositato il il lavoro di tesi tra gennaio 2024 e marzo 2026. Alle Università verranno quindi assegnati quattro premi da 2mila euro ciascuno, per un totale di 8mila euro. Tra le novità di questa edizione, anche l’assegnazione di un premio alla carriera a un giornalista sardo distintosi nella tutela dei valori identitari dell’Isola.

La presentazione dei lavori dovrà essere fatta in formato elettronico non modificabile, accanto a una breve descrizione e all’autocertificazione richiesta, entro il 31 marzo. L’invio dovrà essere effettuato in via Pec all’indirizzo: corecomsardegna@pec.crsardegna.it.

