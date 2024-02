Violenza, licenziate dopo la denuncia 

Torino. Licenziate per aver denunciato avance, oscenità e molestie da parte del capo. A Torino due le inchieste su casi di violenza sessuale, entrambi denunciati nel 2022, avvenuti nella zona di Pinerolo. Davanti al giudice il fascicolo che vede come parte civile una giovane ex cameriera (19enne all’epoca dei fatti) che accusa il titolare del ristorante dove collaborò per tre settimane prima di essere licenziata, di averla pesantemente importunata con frasi volgari, allusioni sgradevoli, proposte indecenti. Quanto alla seconda inchiesta, gli inquirenti indagano dopo la denuncia di una 49enne, ex operaia di un caseificio, che ha denunciato di essere stata aggredita nel turno di notte.

I messaggi all’esame

Il ristoratore chiamato davanti al giudice dalla giovane ex cameriera nega ogni addebito. Fra le carte in mano all'accusa, c'è la testimonianza di una cugina della giovane: «Mi raccontava tutto. Per esempio, che il padrone le passava vicino e la sfiorava. Io le consigliavo di dimettersi ma lei era dubbiosa perché era al suo secondo impiego». In aula è stato fatto ascoltare un audio che le mandò la ragazza: «Lui mi dice delle cose e non capisco mai se è il suo modo di scherzare. Ma io sono in difficoltà». L'imputato afferma di essersi sempre comportato correttamente, ma saranno i giudici, il prossimo aprile, a decidere.

Clima di terrore

Il destino dell'altro fascicolo, invece, dipende ancora dalle valutazioni della pm Antonella Barbera. La presunta vittima non ha solo raccontato con dovizia di dettagli le sopraffazioni che ha subito, ha aggiunto che capitava anche ad altre operaie ma che tutte stavano zitte. E che quando protestò con i superiori si sentì dire di «stare bene attenta a ciò che andava a raccontare in giro perché se la voce si fosse sparsa non avrebbe più trovato un lavoro nella zona».

Fu il suo medico di base, cui si rivolse per i continui attacchi di panico che la tormentavano, a risolvere la situazione: la mise in malattia e la indirizzò a un centro antiviolenza. Ma perse il lavoro. E da allora, sottolinea, «nonostante abbia contattato 120 aziende e agenzie interinali», non ne ha più trovato uno.

