Violenza in centro, vertice in Prefettura 

La sua colpa è stata solo quella di intervenire durante una lite tra un uomo e una donna, entrambi sardi e probabilmente ubriachi. Così un giovane senegalese è stato aggredito con una bottiglia rotta e colpito sul viso: è finito in ospedale ed è ancora ricoverato ma non in condizioni gravi per fortuna. Il responsabile del fatto di sangue, Maurizio Pusceddu, 47 anni, senza fissa dimora, al termine degli accertamenti svolti dagli agenti della Squadra volante, è stato arrestato e accompagnato in carcere con l’accusa di lesioni gravissime. E quanto accaduto martedì notte e nel fine settimana, sempre nella zona del centro storico, riaccende polemiche e dibattiti sulla malamovida e sui troppi fatti violenti che stanno avvenendo in città. L’argomento è stato affrontato ieri nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Giuseppe Castaldo: in questi giorni verranno prese delle decisioni su un possibile rafforzamento dei sistemi di controllo e prevenzione.

I timori

Dunque l’aggressione finita nel sangue di martedì sera, e che ha portato alla sospensione dello spettacolo “Manoviva” in programma proprio in piazza del Carmine, ha avuto un importante sviluppo durante la notte, facendo scattare l’arresto del ferimento del giovane senegalese. Pusceddu, questa la ricostruzione fatta dagli agenti delle volanti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, avrebbe avuto una discussione particolarmente animata con una donna, anche lei frequentatrice abituale di piazza del Carmine. E il ragazzo del Senegal è intervenuto in difesa della donna. Il 47enne non ha gradito e dopo aver spaccato una bottiglia in vetro, l’ha utilizzata per colpire sul viso il giovane, ferendolo. Sono stati necessari i soccorsi del 118 con il trasferimento al Brotzu del ragazzo. Pusceddu non era molto lontano e i poliziotti lo hanno raggiunto subito dopo. I tempi tecnici per svolgere tutti gli accertamenti hanno poi fatto scattare l’arresto, disposto dal pm di turno, con l’accusa di lesioni gravissime. Era anche destinatario del foglio di via dal comune di Cagliari. Difeso dall’avvocata Stefania Carta verrà interrogato domani dal giudice per la convalida.

Il vertice

Ieri in Prefettura si è parlato degli ultimi episodi di violenza avvenuti nel fine settimana in via Sassari e anche di quanto accaduto in piazza del Carmine la sera prima. Anche perché domani, alle 21, è in programma in piazza uno spettacolo musicale con Juri Deidda e il suo sax a bordo di un’Ape-calessino. Rita Atzeri de Il Crogiuolo ha fatto sapere che spera ci siano le condizioni. Probabile che possano essere presi ulteriori accorgimenti con la presenza di un presidio delle forze dell’ordine e un rafforzamenti dei controlli nel centro della città.

