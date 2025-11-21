Violenza, il grido disperato di 220 donne 

A Oristano la violenza di genere non è una statistica: è un racconto che prende forma nei volti delle donne che ogni giorno varcano la porta del Centro antiviolenza “Donna Eleonora”. Nel 2025 gli accessi sono già circa 220, un numero che sembra stabile rispetto allo scorso anno, ma che in realtà porta con sé storie nuove, fragili, urgenti. Tra 110 e 130 sono i percorsi appena avviati. E dentro quel flusso costante c’è un dettaglio che non lascia indifferenti: il 12% riguarda poco più che bambine.

Allarme adolescenti

La più giovane delle donne accolte ha 14 anni. Un’età in cui si dovrebbe imparare l’amore, non la paura. «Nel 90% dei casi la violenza avviene nelle prime relazioni di intimità», racconta Francesca Marras, responsabile del Centro. Ragazze che a volte arrivano da sole, spinte dalla voglia di respirare di nuovo; altre volte sono le madri a raccogliere un messaggio soffocato a metà e trasformarlo in un gesto di protezione. Ma quando si parla di minori, tutto è più complicato: serve il consenso dei genitori, e spesso proprio nelle famiglie si consuma il primo muro da abbattere.

Violenza lunga 56 anni

All’estremo opposto c’è la voce delle anziane, quelle che hanno attraversato una vita dentro un confine invisibile. In via Garibaldi, tra le foto della mostra dedicata al Festival di sensibilizzazione, c’è il volto dell’ospite più anziana, scomparsa da poco: 87 anni e una resistenza lunga 56. «Voleva solo una cosa: spegnersi per cause naturali e non morire ammazzata», dice Marras. È una frase che taglia il fiato e che costringe a riconsiderare il significato della parola “coraggio”: quello che arriva tardi, dopo una vita di silenzi.

Le storie

Molte si presentano al Centro senza un reddito, senza una casa che sentano propria, senza la certezza di essere credute persino dai figli. «Hanno passato anni a cucire la facciata della normalità, e ora temono di essere giudicate più per la loro fuga che per ciò che hanno subito», racconta la responsabile del Centro. Per loro la Casa rifugio è una frontiera intima dove si ricomincia a respirare. Quest’anno ha accolto 12 donne e due minori; oggi ospita una donna che sta ricostruendo, con lentezza e ostinazione, la sua idea di futuro.

Mille volti

La forma più diffusa è quella psicologica, spesso intrecciata a minacce sottili o esplicite, ma accanto ai modelli antichi emergono nuove forme, la parte marcia dell’evoluzione. Nell’Oristanese si è già registrato il fenomeno del “deep nude”: immagini manipolate con l’intelligenza artificiale usate come arma di ricatto.

Il Festival

Nello spazio espositivo di via Garibaldi 13 le mostre “Adesso sono viva”, “Gli occhi delle donne”, “Il filo invisibile” e “MeDea” raccontano il dolore con le immagini. È il cuore del Festival dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere: un mese di incontri, performance, letture che restituiscono alla città un linguaggio condiviso contro il silenzio. In questo calendario si inserisce anche l’appuntamento di domani alle 18, promosso dalle Acli aps: una riflessione con Daniela Masia Urgu, in dialogo con Marras, accompagnata dal coro femminile Su Nennere di Busachi.

RIPRODUZIONE RISERVATA