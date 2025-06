Violenza e sangue, paura in città 

L’aggressione con un coltello a bordo di un autobus a Pirri, poi i tentati omicidi (con il fermo, in tempi rapidissimi, dei presunti responsabili) in via Sassari e via Bacaredda. E ancora una violenta lite in un ristorante pizzeria del Corso con il locale devastato, un’altra in via Satta tra due corrieri impegnati in una consegna e ancora le botte tra due cittadini stranieri nel largo Carlo Felice. Tutto in pochi giorni, con carabinieri e poliziotti costretti a una serie continua di interventi. E, davanti alla preoccupazione crescente dei residenti, è il prefetto Giuseppe Castaldo ad annunciare «la convocazione, tra giovedì e venerdì, di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare insieme al sindaco e alle forze dell’ordine cosa stia accadendo ed eventuali misure da adottare». Il prefetto e il sindaco Massimo Zedda ricordano però un aspetto importante: «Gli autori dei gravi fatti di sangue sono stati identificati subito. La risposta delle istituzioni c’è stata».

La scia

In città cresce la paura. Perché tutti questi episodi violenti in un arco temporale ridotto fanno crescere la percezione di insicurezza tra i cagliaritani e tra i titolari delle attività commerciali. Anche se le forze dell’ordine, con indagini rapidissime, sono risalite ai responsabili dei diversi fatti. I carabinieri hanno accompagnato in carcere il presunto responsabile del tentato omicidio di sabato notte, un ventenne tunisino, avvenuto in via Sassari. La notte seguente invece sono stati gli agenti della Squadra volante a eseguire il provvedimento di fermo di un giovane cittadino afgano: sarebbe lui ad aver colpito un pakistano con una coltellata in via Bacaredda, domenica pomeriggio. Secondo la ricostruzione dei poliziotti coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo sotto la supervisione del questore Rosanna Lavezzaro, i due rider si sarebbero affrontati nello spiazzo della stazione di carburante davanti al McDonald’s per motivi indipendenti dall’attività lavorativa. Sembra, come emerso dalle indagini degli agenti delle volanti, che i due si conoscessero e abbiano avuto, in passato, qualche problema relativo al furto di una bici. Così quando si sono incontrati in via Bacaredda la discussione è finita nel sangue. E per le modalità dell’aggressione con un coltello, il giovane afgano è stato ritenuto responsabile di tentato omicidio. Per fortuna il ferito non è in condizioni gravi.

Le botte

Nella notte tra domenica e ieri invece i poliziotti sono intervenuti nel Corso: all’interno della pizzeria Caroline due clienti, di nazionalità camerunese, si sono sfidati danneggiando il locale. Uno è scappato (insieme al gruppo di connazionali che si trovava nel ristorante) e l’altro è stato soccorso e accompagnato in ospedale: qui i medici gli hanno assegnato sette giorni di cure. Le ricerche del responsabile non sarebbero particolarmente complicate. Ieri mattina invece i carabinieri del radiomobile hanno sedato una lite tra due corrieri in via Satta, un 45enne cagliaritano e un 33enne pakistano. Non ci sono stati feriti e nessuno ha presentato querela. I militari della stazione di Villanova hanno invece denunciato un 55enne senegalese responsabile di aver aggredito, nel Largo, un giovane cinese titolare di un negozio della zona. Il ferito è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale: non è grave. Il responsabile è stato identificato e denunciato per lesioni personali.

La riunione

Il prefetto ha ricevuto subito le notizie di quanto accaduto e la risposta immediata delle forze dell’ordine. «Approfondiremo tutto in settimana nel comitato sulla sicurezza», sottolinea Castaldo. «Sarà l’occasione per capire se mettere in campo ulteriori misure. Con l’identificazione dei responsabili, però, lo Stato ha dimostrato di essere presente». Lo stesso messaggio è stato lanciato dal sindaco: «Chi compie azioni violente viene fermato. Questo è un deterrente fondamentale».

