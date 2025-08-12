Violenza e degrado in via Roma di notte: denunciato un tunisino 

Ancora violenza e degrado nella zona di via Roma durante la notte. Tra lunedì e ieri i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra due persone. I militari hanno così trovato due uomini senza fissa dimora, stranieri, completamente ubriachi. Uno, un 48enne tunisino, alla vista dei carabinieri ha perso il controllo e non ha voluto fornire le sue generalità. Alla fine è stato denunciato anche per la violazione delle prescrizione imposte perché sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ora rischia un aggravamento del provvedimento.

Se durante il giorno e la sera via Roma, piazza Matteotti, piazza del Carmine e il quartiere della Marina sono animati da chi lavora, dagli abitanti e dalla movida, in piena notte alcune zone si trasformano in aree pericolose perché frequentate da sbandati, spesso ubriachi. Così al 112 tra lunedì e martedì arrivata la segnalazione di una violenta lite tra due uomini. La pattuglia del radiomobile ha raggiunto subito via Roma notando le due persone. Prima che la situazione potesse degenerare, sono intervenuti separando i rivali. Uno ha collaborato fornendo i documenti. L’altro, un 48enne di nazionalità tunisina, ha invece cercato di opporsi ai militari che hanno dovuto faticare per riportarlo alla calma, anche perché ubriaco. Alla fine è scattata la denuncia. (m. v.)

