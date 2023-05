Violenza, è battaglia sui cellulari 

Tutto dentro il processo, anche le storie di Instagram che il consulente della Procura è riuscito a recuperare. E proprie le “stories” potrebbero riservare dei veri colpi di scena nel caso Grillo, soprattutto dal punto di vista difensivo. I legali dei quattro ragazzi accusati di stupro ieri mattina hanno incassato molti punti, la prima parte della deposizione del consulente informatico della Procura è stata densa di spunti ed elementi rilevanti. Lo specialista Mauro Sanna ha portato in aula due supporti informatici con circa 40 terabyte di dati estrapolati dai telefoni della presunta vittima e dei quattro giovani sotto accusa (Ciro Grillo, Vittoria Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia) per la presunta violenza sessuale di gruppo del 17 luglio 2019 (a Porto Cervo). Sanna è riuscito a scaricare e copiare i dati anche di uno smartphone di Lauria, caduto in acqua il giorno prima del presunto stupro, il 16 luglio del 2019. E il colpo importante (soprattutto per le difese) è il recupero del materiale che normalmente viene rimosso automaticamente dalle piattaforme social. In particolare le storie di Instagram che vengono cancellate dopo 24 ore. Lo specialista Mauro Sanna ha spiegato (davanti ai giudici del Tribunale di Tempio, presidente Marco Contu) le metodologie che hanno consentito questo risultato. Ma il dato importante è che le “stories” potranno essere esaminate da parti e giudici.

Contatti con gli imputati

Una delle circostanze che maggiormente interessa le difese, in particolare i penalisti Mariano Mameli e Antonella Cuccureddu, emergerebbe proprio dalle storie di Instagram estrapolate dalla memorie dei telefoni sequestrati (insieme a foto, video, chat e persino le ricerche su Google). Stando a indiscrezioni, nelle storie di Instagram ci sarebbe la prova di contatti tra la presunta vittima e uno degli imputati, il giorno dopo le presunte violenze, un fatto che interessa le difese. E le difese hanno battagliato con la parte civile su un’altra questione.

«Hanno collaborato»

Rispondendo a una domanda dell’avvocato Mariano Mameli, il consulente informatico ha detto che gli accertamenti tecnici sono stati possibili grazie ai quattro ragazzi denunciati. Senza i pin dei telefoni, ha spiegato Mauro Sanna, tutto sarebbe stato estremamente difficile. La deposizione del consulente prosegue il dieci giugno.