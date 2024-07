Violenza domestica, l’aiuto si può chiedere in negozio 

Parte dalla Sardegna “Clima dentro”, il progetto pilota di «Primo soccorso emotivo nato per aiutare le persone vittime di violenza domestica». A inaugurarlo è Confcommercio. A settembre al via da Guspini la formazione per aziende e negozi di vicinato; il 5 agosto si aprono le iscrizioni.

«Siamo abituati ad avere la cassetta di pronto soccorso: un kit a portata di mano per intervenire in caso di infortuni o malori», ha spiegato Federica Caria, presidente di Confcommercio Green, ieri durante la conferenza stampa di presentazione a Cagliari, «la stessa cassetta degli attrezzi sarà utilizzata se una persona, in un luogo di lavoro o di aggregazione come un negozio o la bottega accanto a casa, manifesta atteggiamenti che possono ricondurre a una violenza». “Clima dentro” nasce dunque per iniziare ad agire davanti a un problema come la violenza domestica: «Il sostegno emotivo è probabilmente la cosa più autentica che si possa offrire a qualcuno quando si sente nella versione più bassa di se stesso», aggiunge Caria.

L’Enial di Guspini metterà a disposizione i locali per la formazione che si rivolge a tutte le figure sia del negozio di vicinato che dell'azienda. Si svolgerà all’aperto, in un’aula “verde”. «Si partirà dal sentire dentro di sé la propria esperienza per interrogarsi e capire quali sono i bias cognitivi, cioè i pregiudizi acquisiti, ma anche le parole o i tranelli mentali che ci portano, anche solo in parte, a giustificare il maltrattante e a colpevolizzare o a svalutare se stessi. Quindi a legittimare la violenza familiare», spiega Daniela Inconis, che nel team della formazione si occupa di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sociali,

Il progetto include una sezione dedicata ai comportamenti per aiutare i minori, dato che molti bambini cercano aiuto nei negozi per le loro madri. Questo dimostra l'importanza dei negozi come luoghi di fiducia e sostegno sociale. «Le aziende hanno non solo il dovere ma anche l’opportunità di integrare la lotta alla violenza domestica con la conoscenza di cosa sia e di come si prevenga, oltre che promuovere i diritti. Una strategia aziendale sostenibile, che contribuisce così a costruire una comunità solidale più sicura a partire dalla famiglia», conclude Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sardegna.

