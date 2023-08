Violenza di gruppo sulle bambine, l’inchiesta si allarga  

NAPOLI. Abusi perpetrati per mesi da un branco di giovanissimi su due bambine di 10 e 12 anni, stupri che sarebbero anche stati filmati con i cellulari minacciando le vittime di far girare le immagini se si fossero ribellate. Dal riserbo degli investigatori trapelano nuovi dettagli sull’orrore di Caivano, una inchiesta che vede nel mirino almeno una quindicina di ragazzi, quasi tutti minorenni, coinvolti a vario titolo nelle violenze ai danni delle due cuginette. Tra loro, sembra, almeno un paio di figli dei boss del Parco Verde, i ras della droga in quella che è ritenuta la più grande piazza di spaccio d’Europa. Nulla, nemmeno il fermo dell’unico maggiorenne indagato, viene confermato dalle due procure al lavoro, quella per i minorenni di Napoli e quella di Napoli Nord; la prima ha anzi aperto un fascicolo sulla fuga di notizie. Si parla comunque di una decina di telefoni sequestrati agli indagati subito dopo la denuncia degli stupri fatta ai carabinieri dai familiari delle due vittime: si cercano i video e altre prove per ricostruire quanto sia accaduto. Proprio quelle immagini, attraverso varie chat, sarebbero finite sul telefonino del fratello di una delle vittime, portando i genitori dalle forze dell’ordine. L’ipotesi è che, almeno a partire da gennaio, le due cugine siano finite preda di un gruppo di violenti (tra cui anche un sedicenne che si definiva “fidanzato” della bimba di 10 anni) che avrebbe commesso più volte su di loro abusi di gruppo nelle zone più isolate e degradate del Parco Verde. Come il centro sportivo Delphinia, abbandonato tra topi e sporcizia, simbolo del grave disagio di un quartiere dove anche i luoghi pensati per l’aggregazione sono stati travolti dall’incuria. «Non riesco più a sopportare l'idea di dover continuare a vivere in questo posto. Qui c’è un inferno», è lo sfogo della mamma di una delle vittime. La donna respinge le accuse di “grave incuria” - avanzate dagli assistenti sociali e avallate dal tribunale minorile - che hanno fatto collocare la figlia e la cuginetta in una comunità protetta. Al Parco Verde oggi c’è un clima «di morte e di deserto», ammette sconsolato il parroco Maurizio Patriciello, che invita la premier Meloni a visitare Caivano.

