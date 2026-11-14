Se i giovani sono le radici della società, educarli al rispetto diventa il primo atto di responsabilità. Nasce così l’incontro all’istituto Alberghiero di Villamar, dove gli studenti hanno riflettuto sul tema della violenza di genere. Un messaggio tradotto in un gesto concreto con la piantumazione di alcuni alberi nel cortile della scuola.

«Abbiamo unito la prevenzione alla giornata dell’albero perché entrambi richiamano il concetto di cura», spiega Pino Aquila, portavoce del Coordinamento regionale dei consigli d’Istituto: «Noi adulti possiamo dare ai giovani il giusto nutrimento affinché coltivino relazioni sane». Presenti Marinella Canu (Luna e Sole), Carlo Veglio (Cittadinanzattiva Sardegna), don Angelo Pittau (Casa Ruth), la vicepresidente provinciale Maura Boi, l’onorevole Francesca Ghirra e il giornalista Gigi Pittau.

Ad aprire la mattinata, con la dirigente Romina Di Nardi, il vicepreside Mattia Mele: «La scuola deve allenare ogni giorno all’empatia: i veri cambiamenti partono dai piccoli gesti quotidiani, anche nei futuri luoghi di lavoro». Un appello condiviso da Aquila: «Le giornate di riflessione sono un’occasione preziosa ma la nostra battaglia è creare un percorso educativo continuativo».

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