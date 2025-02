Violenza di genere, un altro punto di vista 

Oggi alle 20,30 a Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca 17, ci sarà la “prima” di “Cinquantuno”, una produzione Il Crogiuolo/Tedacà con testo e regia di Simone Schinocca e interpretazione di Rita Atzeri.

Uno spettacolo sul femminicidio: quello che nasce come amore può prendere delle sfumature che con il rispetto, la cura, la protezione dell'amore non hanno nulla a che fare. Sfumature che possono diventare delle derive, delle crepe pericolose, luogo di sopraffazione e violenza. Eppure la mente umana continua a vedere in quello che capita un cerchio, imperfetto ma pur sempre un cerchio. E più quella imperfezione diventa inconcepibile, violenta, assurda, più in alcuni casi lo sguardo e il sentire delle persone direttamente coinvolte ricerca ancora la forma del cerchio perfetto.

La violenza di genere che può giungere all'atto estremo del femminicidio non è un fatto privato. Non è una vicenda privata uomo donna, riguarda coinvolge, stravolge interroga i possibili figli, i familiari, amici, conoscenti, contesto, comunità e società dove tali episodi avvengono. «E con questo lavoro siamo andati alla ricerca e al tentare di dar voce proprio ai figli, alle persone costrette ad assistere e spesso a subire l'ondata di violenza concentrica che nasce dal nucleo. La cronaca ha riportato diversi esiti, ragazzi che diventano vittime, altri che scappano, altre che portano a vita il segno di quella violenza o addirittura vittime che diventano carnefici nel tentativo di difendere le proprie madri», spiegano gli autori.

Uno spettacolo che parte dalla vita nascosta di queste storie, attraverso terribili fatti di cronaca ma di cui portiamo in luce il punto di vista dei ragazzi direttamente coinvolti, e che prova a lanciare delle domande.

