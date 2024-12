Violenza di genere, sale l’allarme 

Il Nuorese si conferma eden della marijuana, ma nel cuore dell’Isola affiora una nuova emergenza: le violenze di genere e i reati da codice rosso su cui c’è tantissima attenzione. Rilevanti numeri in continua crescita, con ben oltre 180 denunce raccolte dal comando dei carabinieri di Nuoro, 150 persone denunciate e ben 12 arresti. Oltre un centinaio, invece, gli incontri e conferenze sui temi della sicurezza e della legalità svolti nelle scuole del territorio.

In cifre

Sono i dati che emergono in un anno di attività del comando provinciale dei carabinieri, resi noti ieri dal comandante, il colonnello Gennaro Cassese. Sul primato nazionale degli omicidi volontari, 8, e un’incidenza di 3,9 delitti per 100 mila abitatanti, il comandante ha ricordato come «incide la strage familiare di Nuoro, e statisticamente il dato cala drasticamente se paragonato all’enorme estensione del territorio nuorese»

Droga

Il comandante provinciale ha parlato di «numeri giganteschi», con la consapevolezza che quello dello stupefacente sequestrato sul territorio provinciale è solanto la punta dell’iceberg di un fenomeno che, con la produzione soprattutto di marijuana illecita, ha ormai invaso le campagne dell’Isola. La produzione e lo spaccio di droga infatti è in cima ai reati più diffusi accertati nel 2024 in provincia di Nuoro: quindici le piantagioni di marijuana scoperte e 23 mila le piante sequestrate. Le operazioni antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno portato all'arresto di 30 persone, alla denuncia di altre 40 e alla distruzione di oltre 18 tonnellate di sostanze stupefacenti.

Attenzione alle truffe

In crescita le truffe agli anziani. Dal punto di vista statistico c’è l’aumento del 16% delle denunce, ma i numeri assoluti non preoccupano (34 nel 2023, 40 nel 2024). A rendere orgoglioso Cassese i risultati delle indagini che hanno portato alla denuncia del 45% dei casi in più rispetto all'anno precedente. Diminuiscono invece le truffe online del 14% e aumenta del 17% il numero degli autori scoperti e denunciati: 179 persone. Grande attenzione anche sul fronte della sicurezza stradale. Il colonnello, parlando dell’impegno degli 81 presidi dei carabinieri sul territorio con 76 stazioni, 4 squadriglie e una tenenza, ha sottolineato «l'impegno costante e la dedizione di tutti i carabinieri nel garantire la sicurezza della comunità» e evidenziato «l'importanza della collaborazione con le altre forze di polizia, con le istituzioni e con i cittadini».

