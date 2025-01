Violenza di genere, patto Valditara-Cecchettin 

Il contrasto alla violenza di genere, l'affermazione della cultura del rispetto verso le donne, la valorizzazione delle relazioni paritarie. Sono alcuni dei punti dell’accordo siglato tra il ministero dell’Istruzione e la Fondazione Giulia Cecchettin: l’obiettivo è avviare in tutte le scuole un percorso di sensibilizzazione “verso una cultura del rispetto”. «Deve essere una vera e propria rivoluzione culturale che deve coinvolgere tante realtà», ha detto il ministro Giuseppe Valditara dopo aver firmato il protocollo insieme a Gino Cecchettin. E proprio dal papà di Giulia, vittima di femminicidio, è partito l’appello a collaborare rivolto anche «ad altri enti e fondazioni», perché «solo unendo le forze riusciremo a ottenere risultati più concreti». Il ministero e la Fondazione si impegnano, tra le altre cose, a promuovere “percorsi formativi e metodologie didattiche innovative, anche students’ voice based, rivolte al corpo studentesco”, oltre a corsi di formazione per i docenti. Ma anche a diffondere negli istituti «esempi di buone pratiche anche attraverso il ricorso al “peer tutoring” e alla “peer education” nonché alle testimonianze di giovani che hanno affrontato in modo corretto e positivo situazioni relazionali complesse», e a promuovere “gruppi di lavoro/discussione tra studentesse e studenti”.

