Violenza di genere, parlano gli studenti 

Giulia ha raccontato della storia turbolenta con il suo fidanzato, tra tira e molla andati avanti per mesi, dove lei è arrivata a colpevolizzarsi per «esserci cascata più volte». Loredana, invece, della sua relazione tossica, che l’ha portata ad allontanarsi dai suoi amici e a non parlare per mesi con la sua migliore amica che l’aveva messa in guardia. Ma ha parlato anche della paura che ancora oggi non l’ha abbandonata. E ancora: Elisa che ha raccontato di essersi innamorata di un ragazzo che prima l’ha riempita di complementi e attenzioni per poi sparire e ignorarla per mesi, salvo poi tornare alla carica come se nulla fosse. E infine Luca, manipolato e tradito nei suoi sentimenti.

Segni di violenza

I nomi sono di fantasia, ma le storie raccontate ieri con coraggio durante l’assemblea d’istituto da alcuni studenti e studentesse del liceo scientifico Alberti, che davanti a tutti hanno messo sul piatto una parte del loro vissuto doloroso, hanno un unico protagonista: il manipolatore narcisista. Ovvero colui o colei che appunto usa la manipolazione per ottenere ciò che desidera e controllare l’altro che diventa una cosa di sua proprietà. Ragazze e ragazzi si sono chiesti: «Come si riconosce la violenza? Abbiamo abbastanza strumenti per vederla?». Una domanda che per mesi è rimbalzata nei loro pensieri per poi sfociare nell’incontro “Conoscere per salvarsi”, dedicato alla violenza psicologica e fisica, al quale hanno invitato Laura Cappai, psicologa e psicoterapeuta e Francesca Fadda, social media manager.

«Per noi oggi è molto importante parlare e affrontare questi temi. Dobbiamo essere noi stessi i primi a sensibilizzarci e magari dare un input ai nostri coetanei», spiegano Nicola e Diego i rappresentati d’istituto, «davanti ai femminicidi come quello di Giulia Cecchettin che onestamente forse per vicinanza anagrafica ci ha colpito di più di altri, non potevamo fermarci al minuto di silenzio in aula. Abbiamo sempre affrontato il problema sulla violenza di genere, ma mai abbastanza». E aggiungono: «Se una persona non la volete ditelo, “ grisatela ”», ossia allontanatela.

L’esperta

«Parlare nelle scuole di violenza psicologia e fisica è molto importante, ma questo lo vediamo già dai fatti di cronaca», spiega Cappai, «è importante fare alfabetizzazione emotiva e o sessuale, non le metterei per forza insieme, ma è importante perché si sta perdendo il conoscersi. Se non so qual è l’emozione che sento in quel momento, allora salgo su quell’auto senza ascoltare, per esempio, la paura che mi dice di non salire».

Eppure ieri studenti e studentesse hanno dimostrato di aver voglia di cambiare, di parlare ed essere ascoltati. «I ragazzi sono lo specchio di ciò che noi gli lasciamo e di ciò che stanno vivendo, quindi basta interessarsi di più a loro e loro le porte le aprono tutte», precisa la psicologa. Ed è proprio quello che ha fatto anche Fadda, mettendosi a nudo per raccontare la sua esperienza in una relazione tossica: «A farmi dire basta non è stata la violenza psicologica, ma quella fisica. Bisogna sempre ascoltarsi e dare retta alle nostre sensazioni e quando sentiamo la puzza di bruciato non dobbiamo ignorarla».

