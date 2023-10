Violenza di genere oggi a “Caffè corretto” 

Non si fermano i femminicidi, le violenze e gli stupri: nonostante il fenomeno sia ben conosciuto non si riesce a trovare un argine. Serve una cultura con al centro il rispetto della persona. Ma deve cambiare anche il linguaggio col quale si raccontano questi crimini. Il tema è al centro di “Caffè corretto”, in onda alle 8.30 su Radiolina. Ospiti di Maria Francesca Chiappe le avvocate Alessandra Pinto e Claudia Rabellino Becce, le neo presidente di Fidapa Cagliari Ida Gasperini, e le Lucido Sottile, ossia Tiziana Troja e Michela Sale Musio.