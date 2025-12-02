Violenza di genere, liceali a lezione di prevenzione 

Non basta introdurre nuovi reati – vedasi quello di femminicidio – o inasprire le pene. Per combattere la violenza di genere bisogna partire dalla prevenzione. Quello della Camera Penale di Cagliari è un messaggio che sottolinea l’importanza dell'educazione, e non è un caso che per lanciarlo le toghe cagliaritane abbiano scelto un incontro con gli studenti, quelli del liceo classico Siotto.

Il confronto è andato in scena ieri mattina nell'aula magna dell’istituto. Davanti alle classi quarte e quinte, il presidente della Camera Penale Franco Villa ha sottolineato la necessità di un cambio di narrazione: «La violenza di genere viene normalmente trattata in una dimensione esclusivamente repressiva, ma non è l’unico strumento efficace per ridurre un fenomeno così grave. Bisogna iniziare a parlare di cultura, linguaggio ed educazione». Il tema è stato poi sviluppato nel corso di una discussione moderata dall’avvocata Simona Spada. «Il legislatore si è concentrato sull’inasprimento delle pene ma non sull’azione preventiva, sull’importanza dell’educazione affettiva e sessuale», ha spiegato la penalista Francesca Ferrai. «Occorre capire i segnali e attuare delle tutele che consentano di allontanarsi dal rapporto problematico. Le ragazze capiscano che è necessario essere autonome e indipendenti, la libertà è l’unico amore che merita di essere tenuto ben stretto».

Il lavoro da fare per prevenire è dunque a monte. «La violenza non nasce all’improvviso, prima di manifestarsi in un gesto estremo cresce in un terreno di pregiudizi e stereotipi. Nasce quando insegniamo ai bambini che esistono ruoli da maschi e da femmine, quando tolleriamo un linguaggio offensivo in classe, quando pensiamo che la gelosia sia una forma d’amore, quando l’educazione affettiva viene considerata secondaria rispetto a quella nozionistica», così la psicologa Stefania Pisanu. «La scuola deve diventare un laboratorio di cittadinanza e uguaglianza, e anche la famiglia deve fare la propria parte». Infine, l’allarme sulle denunce strumentali in casi di separazione e conflittualità familiare, che spesso colpiscono gli uomini. «Purtroppo ci sono tante false denunce, che determinano condanne ingiuste e riducono la tutela delle vere vittime di violenza», ha messo in guardia l’avvocato Villa. «I centri antiviolenza e i colleghi che difendono le false vittime hanno un’importante responsabilità di riconoscere le denunce strumentali e cercare di dissuadere la persona assistita».

