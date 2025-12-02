VaiOnline
Siotto.
03 dicembre 2025 alle 00:32

Violenza di genere, liceali a lezione di prevenzione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non basta introdurre nuovi reati – vedasi quello di femminicidio – o inasprire le pene. Per combattere la violenza di genere bisogna partire dalla prevenzione. Quello della Camera Penale di Cagliari è un messaggio che sottolinea l’importanza dell'educazione, e non è un caso che per lanciarlo le toghe cagliaritane abbiano scelto un incontro con gli studenti, quelli del liceo classico Siotto.

Il confronto è andato in scena ieri mattina nell'aula magna dell’istituto. Davanti alle classi quarte e quinte, il presidente della Camera Penale Franco Villa ha sottolineato la necessità di un cambio di narrazione: «La violenza di genere viene normalmente trattata in una dimensione esclusivamente repressiva, ma non è l’unico strumento efficace per ridurre un fenomeno così grave. Bisogna iniziare a parlare di cultura, linguaggio ed educazione». Il tema è stato poi sviluppato nel corso di una discussione moderata dall’avvocata Simona Spada. «Il legislatore si è concentrato sull’inasprimento delle pene ma non sull’azione preventiva, sull’importanza dell’educazione affettiva e sessuale», ha spiegato la penalista Francesca Ferrai. «Occorre capire i segnali e attuare delle tutele che consentano di allontanarsi dal rapporto problematico. Le ragazze capiscano che è necessario essere autonome e indipendenti, la libertà è l’unico amore che merita di essere tenuto ben stretto».

Il lavoro da fare per prevenire è dunque a monte. «La violenza non nasce all’improvviso, prima di manifestarsi in un gesto estremo cresce in un terreno di pregiudizi e stereotipi. Nasce quando insegniamo ai bambini che esistono ruoli da maschi e da femmine, quando tolleriamo un linguaggio offensivo in classe, quando pensiamo che la gelosia sia una forma d’amore, quando l’educazione affettiva viene considerata secondaria rispetto a quella nozionistica», così la psicologa Stefania Pisanu. «La scuola deve diventare un laboratorio di cittadinanza e uguaglianza, e anche la famiglia deve fare la propria parte». Infine, l’allarme sulle denunce strumentali in casi di separazione e conflittualità familiare, che spesso colpiscono gli uomini. «Purtroppo ci sono tante false denunce, che determinano condanne ingiuste e riducono la tutela delle vere vittime di violenza», ha messo in guardia l’avvocato Villa. «I centri antiviolenza e i colleghi che difendono le false vittime hanno un’importante responsabilità di riconoscere le denunce strumentali e cercare di dissuadere la persona assistita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Giustizia

Il modello Mamone:  reinserimento e sviluppo

L’area tra Onanì e Bitti sarà interessata anche  dal progetto dell’Einstein Telescope 
Gianfranco Locci
L’amministrazione comunale: tuteliamo il diritto alla salute

Gavoi, appello ai dottori: «Casa gratis se venite qui»

Due su tre in pensione, il sindaco corre ai ripari 
Giorgio Ignazio Onano
Trasporti

Si volerà per Istanbul ma saltano molte rotte

Otto collegamenti per l’Isola: ci sono anche le tratte interne da Cagliari per Olbia e Alghero 
lo strappo

Cagliari addio, Marina Café noir atterra a Elmas

È ufficiale il cambio di sede del popolare festival letterario 
Luigi Almiento
Energia

Aree idonee, le richieste della Regione

L’assessore Cani in Commissione al Senato: «Autonomia non rispettata» 
Lorenzo Piras
Garlasco

Sempio era davanti alla casa di Chiara

Le foto inedite del giorno del delitto: l’indagato tra i curiosi assieme al padre 