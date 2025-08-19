VaiOnline
Selargius
20 agosto 2025 alle 00:14

Violenza di genere, incontro con Bruzzone  

Una giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con un ospite speciale: la criminologa Roberta Bruzzone che domani sarà a Selargius per l’iniziativa - gratuita - organizzata dal Comune insieme alla consulta dei giovani guidata dal presidente Alessandro Serra. “Oltre il silenzio: comprendere, prevenire, agire” il titolo scelto per l’appuntamento che inizierà in nell’aula consiliare del Municipio per poi concludersi al teatro comunale Si ‘e Boi: si parte alle 10 con il convegno durante il quale sono previsti gli interventi del sindaco Gigi Concu, insieme agli assessori Rita Ragatzu e Sandro Porqueddu, a seguire la tavola rotonda con gli esperti che si altereranno sul tema della violenza. Si prosegue nel pomeriggio con il laboratorio teatrale per i bambini, curato da Cada Die Teatro in collaborazione con l’equipe socio educativa del Comune di Selargius, a seguire il laboratorio per gli adolescenti e quello per i giovani. Dalle 19 spazio alla serata con la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, assieme all’avvocato penalista Gianfranco Piscitelli.

La seconda iniziativa organizzata da consulta giovani e Comune. «Stavolta il tema è la violenza di genere», conclude l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu, «una piaga inaccettabile che va contrastata in ogni modo».

