“Violenza di genere e manipolazione” 

Si parlerà di manipolazione nell’iniziativa organizzata dalla Camera del Lavoro Metropolitana Cgil di Cagliari, oggi dalle 17 alle 19 alla Vetreria a Pirri, che vedrà la partecipazione della segretaria nazionale Lara Ghiglione. Si tratta di un fenomeno trasversale, che può riguardare sia gli uomini che le donne in ogni ambito, anche nei luoghi di lavoro.

«Crediamo sia importante affrontare anche questi aspetti, apparentemente meno evidenti ma in realtà potenzialmente molto pervasivi nelle realtà lavorative e in ogni ambito delle nostre vite», ha spiegato la segretaria generale della Cgil Cagliari Simona Fanzecco sottolineando, con uno sguardo attento al mondo femminile, le azioni che il sindacato porta avanti nel contrasto alla violenza sulle donne in tutte le sue forme.

Fra gli obiettivi dell’iniziativa, fornire strumenti utili a riconoscere i meccanismi della manipolazione per poterli contrastare: «Parleremo di un fenomeno che sta avvelenando la nostra società e che si manifesta come controllo relazionale e può essere prodromico a esperienze di violenza più massiva», ha detto la psicologa e psicoterapeuta Laura Cappai.

L’intervento conclusivo sarà quello della segretaria nazionale Cgil Lara Ghiglione: «È importante partecipare», anticipa, «non esiste solo la violenza fisica che lascia i segni sul corpo delle donne ma esistono forme più subdole come la violenza psicologica, quella economica, ed è fondamentale imparare a leggere i segnali per contrastarla e prevenirla perché cambiare la storia delle donne dipende anche da noi».

