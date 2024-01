Promuovere il benessere psicologico fornendo un contributo per supportare e potenziare le risorse individuali e sociali delle persone. Con questo obiettivo prende avvio “Nuovi legami”, organizzato dalla coop sociale Agape. Il primo appuntamento è in programma il 31 gennaio, alle 17, nella sala Affreschi dell’Ex Convento dei Cappuccini, con il seminario dal titolo “Dagli stereotipi alla violenza di genere, conoscere per prevenire e proteggere”.

RIPRODUZIONE RISERVATA