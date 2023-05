Violenza di genere, boom di casi 

Fra gli arrestati, un 48enne è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, per aver più volte picchiato la moglie, provocandole diverse ferite. L'uomo, dopo una prima separazione dalla compagna e una prima denuncia, si era riappacificato ed era tornato con lei; ma recentemente, a causa dei problemi con l'alcol, il 48enne avrebbe ripreso a picchiare la moglie. Non solo, secondo la contestazione, avrebbe anche preso di mira il nuovo compagno della donna, danneggiando le loro auto. A far scattare le indagini della Squadra mobile sono stati i familiari della vittima. La donna, infatti, non ha mai trovato il coraggio di denunciare il marito.

Nell’ultimo mese la polizia ha dato esecuzione a sette misure cautelari nei confronti di cinque uomini e due donne responsabili, a vario titolo, di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Sono sette i codici rossi che il personale della Squadra Mobile ha trattato negli ultimi giorni, dando esecuzione, dopo rapide attività di indagine, alle misure cautelari e di sicurezza disposte dalla Procura della Repubblica. In questura c’è una sezione, coordinata dal dirigente Samuele Cabizzosu, con sette professionisti che si occupano esclusivamente di questi reati.

I termini del fenomeno stanno diventando preoccupanti. Al punto che in questi primi mesi dell’anno i casi di violenze di genere e maltrattamenti in famiglia trattati dalla Squadra mobile della questura sono più numerosi rispetto a tutto il 2022: le misure cautelari scattate finora sono 20, 5 in più dello scorso anno. Quattro in carcere, una agli arresti domiciliari, sei misure di sicurezza e nove allontanamenti dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. Numeri in crescita registrati anche dal Centro antiviolenza Donna Eleonora.

Casi in aumento

Fra gli arrestati, un 48enne è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, per aver più volte picchiato la moglie, provocandole diverse ferite. L'uomo, dopo una prima separazione dalla compagna e una prima denuncia, si era riappacificato ed era tornato con lei; ma recentemente, a causa dei problemi con l'alcol, il 48enne avrebbe ripreso a picchiare la moglie. Non solo, secondo la contestazione, avrebbe anche preso di mira il nuovo compagno della donna, danneggiando le loro auto. A far scattare le indagini della Squadra mobile sono stati i familiari della vittima. La donna, infatti, non ha mai trovato il coraggio di denunciare il marito.

Le denunce

Due uomini e una donna sono stati, inoltre, denunciati per maltrattamenti in famiglia ai danni rispettivamente di coniuge, genitori e figli. Nei confronti di una donna è stata inoltre sospesa la responsabilità genitoriale sui suoi due figli; la segnalazione era arrivata dalle maestre dei bambini. Altri tre uomini e una donna sono stati invece denunciati per atti persecutori nei confronti di ex compagne e vicini di casa.

Il Centro antiviolenza

Sull’aumento dei casi Francesca Marras, del Centro antiviolenza Donna Eleonora, spiega che «c’è in chi subisce violenze una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte». E tiene a precisare che «l’abuso di alcol acuisce un comportamento evidentemente già presente in chi commette questi reati».

