Violenza di genere, a Nuoro il report sui Comuni sardi 

I numeri allarmano, svelano un’Isola tutt’altro che felice, se si parla di violenza di genere. Ecco perché le donne del Coordinamento intersezionale Sardegna hanno condotto una ricerca, per capire quanti dei 377 Comuni sardi abbiano portato avanti azioni sul tema. Ebbene, l’impressione è che il muro dell’omertà inizi a vacillare: 150 Comuni hanno partecipato al questionario, il 60 per cento della popolazione. Cosa importante, se nel 2020 i centri che hanno avviato iniziative mirate erano il 27 per cento di quelli che hanno partecipato al report, un anno dopo sono diventati il 58.

Reazione

Come dire, la violenza sulle donne dilaga ma l’Isola prova a reagire, cerca di contenere il fenomeno e di varare le opportune contromisure. Ieri sera a Nuoro è stato così presentato il documento “Oltre le panchine rosse”. Un report dettagliato, un’indagine conoscitiva sulle azioni messe in campo dalle amministrazioni comunali per contrastare la violenza di genere, nel periodo compreso tra il 25 novembre 2020 e il 25 novembre 2021. La ricerca, condotta tramite lo strumento dell’accesso civico generalizzato, ha consentito di raccogliere dati significativi sulle diverse modalità d’intervento e sul livello di sensibilità e consapevolezza mostrato da amministratrici e amministratori locali. «L’indagine fotografa due aspetti, a mio avviso: da una parte fa capire come i Comuni, quando vengono adeguatamente stimolati e informati, rispondono e s’impegnano; dall’altra, fa comprendere come serva ancora un maggiore coinvolgimento, supportato da formazione ed educazione su queste tematiche», spiega Mariantonietta Piga, componente del Coordinamento intersezionale Sardegna. «Uomini e donne devono lavorare per migliorare questa società: serve il contributo di tutti».

Riflessione

Con “Oltre le panchine rosse”, il Coordinamento ha voluto avviare una riflessione sulle radici storico-politico-sociali della violenza di genere. Poi, ha lanciato una sfida alle amministrazioni locali: sette azioni per promuovere adeguate politiche di contrasto. «Occorre programmare sfide a livello locale», ribadiscono dal Coordinamento: «Situazioni in cui la comunità è coinvolta non tanto per affrontare il singolo atto di violenza di genere, ma la sub-cultura che fa da cornice».

