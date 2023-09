Violenza denunciata sei anni dopo «Credibile, il ricordo è progressivo» 

PERUGIA. Una vittima di violenza sessuale è credibile anche se ha denunciato sei anni dopo. Dopo il tribunale di Perugia lo ribadisce la Corte d’appello, che ha confermato la condanna a sei e mezzo per un uomo accusato di avere molestato la nipote della compagna. «L’emergere progressivo» degli abusi «è tipico di situazioni di questo tipo, connotate dal dilaniante conflitto interiore della vittima», scrive nelle motivazioni il collegio presieduto da Paolo Micheli. E ancora: «L’attendibilità della persona offesa dal delitto di violenza sessuale non è compromessa dal decorso di tanti anni dal momento in cui erano iniziate le condotte illecite al momento della denuncia dei fatti». D’altronde i giudici di primo grado avevano sottolineato che la ragazza era stata indotta a non denunciare «per diversi anni» nel «timore di non essere compresa». Fino a quando «aveva trovato nella preoccupazione per la sorellina» la forza di confidarsi e quindi far partire le indagini.

