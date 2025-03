Violenza, cresce il coraggio delle vittime 

Il telefono squilla in continuazione. A chiamare sono donne e minori vittime di violenza che chiedono un appuntamento. A rispondere sono Marinella Canu e Rosanna Granitzia, rispettivamente presidente e segretaria di Luna e Sole Odv: da gennaio è operativo il nuovo centro di ascolto di Luna e Sole, in via Machiavelli. Una sede molto più grande rispetto a quella precedente di via Ariosto. I locali sono otto, donati dalla Regione: uno grande per corsi di formazione e seminari, le stanze dei colloqui, una cucina, un bagno e qualche stanza da letti.

Agenda fitta

Le pareti del corridoio e della maggioranza delle stanze sono colorate, così da rendere il posto più caloroso possibile. Dopo un colloquio conoscitivo con Canu, le donne e i minori che hanno deciso di rivolgersi a Luna e Sole vengono indirizzati alle varie professioniste. Nella struttura, infatti, prestano servizio tre psicoterapeute, cinque psicologhe, tre pedagogiste e tre avvocate. L’agenda è piena, rimangono poche righe libere e c’è bisogno di prenderne una nuova, che probabilmente si riempirà in poco tempo. Sono infatti tantissime le vittime di violenza attualmente in carico a Luna e Sole: 102. Di queste, 98 sono donne e quattro minori. «Un numero più che raddoppiato rispetto all’ultimo anno», dice Canu, che è anche operatrice d’ascolto, «basti pensare che in Sardegna i femminicidi sono aumentati del 200 per cento e le richieste di aiuto da donne vittime di violenza domestica sono triplicate. Rispetto a prima c’è molto più coraggio nel chiedere aiuto, anche se purtroppo molte hanno ancora paura e quindi subiscono in silenzio. Ecco perché non si può avere un dato completo del numero di casi di violenza domestica, i numeri che abbiamo sono di coloro che trovano il coraggio di cercare aiuto».

Abusi senza età

Canu vuole ribadire un concetto che non è ancora molto chiaro nell’opinione pubblica: «La violenza non dipende dalla classe sociale né dall’età. Qui vengono sia donne molto giovani che anziane e provengono sia da contesti di benessere che di povertà. E non c’entra neanche il grado di istruzione, perché il maltrattante può essere – e spesso lo è - anche un uomo plurilaureato, con un lavoro molto redditizio». Poi ci sono i minori, e anche su questo Canu ribadisce con forza: «Si parla molto poco della violenza assistita di cui sono vittime proprio i minori, figli di donne maltrattate. Si tratta di bambini o adolescenti che, se non tutelati, si porteranno per tutta la vita un trauma immenso». Luna e Sole si autofinanzia.

Le attività

«Le istituzioni finora non ci danno aiuti economici, facciamo tutto con le risorse che abbiamo», interviene Granitzia, che aggiunge: «Facciamo anche arteterapia, attività curata dalla dottoressa Margherita Riva, training autogeno con il dottor Massimo Pili e un laboratorio culinario curato da Annalisa Atzeni. Sono attività alle quali le donne e i minori che seguiamo partecipano con entusiasmo». Chi volesse rivolgersi a Luna e Sole può chiamare il numero 340 5619066.

