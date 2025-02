Violenza contro le donne, oggi alla Mem testimonianze e consigli delle professioniste 

Si intitola “Sa mariga de s’aggiuru: un simbolo di resistenza contro la violenza di genere”, l’iniziativa di contrasto alla violenza contro le donne promossa dall'assessorato alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza con delega alle Pari opportunità, e da quello alla Cultura, spettacolo e turismo del Comune, in programma oggi dalle 17 alle 19, nei locali al primo piano della Mediateca del Mediterraneo, in via Goffredo Mameli 164. All’incontro parteciperanno testimoni vittime di violenza e professioniste del settore abilitate a fornire aiuto e supporto in circostanze di questo tipo.

