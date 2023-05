Violenza, cento donne chiedono aiuto 

I numeri inquietano. Fanno capire come la provincia di Nuoro non sia affatto un’isola felice. Tutt’altro. «Nei primi mesi del 2023 abbiamo raccolto oltre cento denunce da parte di donne che hanno subito violenza - dichiara il questore del capoluogo barbaricino, Alfonso Polverino -. Sono numeri importanti e che fanno riflettere: nella prima parte del nuovo anno abbiamo già superato i dati dell’intero 2022». Si spiega anche così la “Stanza tutta per sé”, inaugurata ieri mattina, realizzata dal Soroptimist International d’Italia Club di Nuoro e allestita proprio al primo piano della Questura nuorese. Un luogo protetto, di conforto e denuncia, per tendere la mano a chi soffre.

Angolo di accoglienza

Una stanza nuova di zecca, un posto sicuro dove poter chiedere aiuto con le dovute garanzie e svelare soprusi in forma anonima. Ecco lo spazio allestito in viale Europa, dedicato alle donne e ai soggetti fragili che hanno subito violenza. «La nostra è una scelta ponderata, perché riteniamo che sia fondamentale lavorare sulla prevenzione - dice Francesco Messina, direttore della Centrale anticrimine della polizia -. Occorre pure ragionare, in termini più concreti, sulla cosiddetta “ambivalenza delle donne”. Ovvero, quella difficoltà che le vittime hanno a denunciare, molto spesso, perché pensano di risolvere il problema e di poterlo controllare. Quindi, tentano di tornare indietro. Questo tipo di situazioni va governato, bisogna però procedere in condizioni ragionevoli. A tal proposito, i momenti di confronto con le vittime sono determinanti. Ecco perché abbiamo bisogno di ambienti che servono a evitare il problema della “vittimizzazione secondaria”. Ambienti, come nel caso della “Stanza tutta per sé”, che ci possono permettere di vincere la partita della violenza di genere. Prevenzione, tutto parte da lì».

Luogo sicuro

Nel 2016 una stanza analoga era comparsa nella sede del comando provinciale dei carabinieri. Adesso Soroptmist raddoppia e sigla un accordo virtuoso con la questura barbaricina. «Inauguriamo un nuovo servizio, di estrema importanza - spiega Mariangela Crabolu, presidente nuorese di Soroptmist -. Il messaggio che si leva da Nuoro è quello di una comunità sensibile e altruista, che vuole aiutare le donne, in primis, in una fase così difficile della loro vita. Tuttavia, sebbene i numeri delle violenze siano in costante aumento, le denunce sono ancora troppo poche». Crabolu fa un appello alle donne: «Valutiamo i primi segnali di violenza e denunciamo subito, in modo tale da poter arginare queste relazioni tossiche e queste situazioni di sopruso». Il questore Polverino aggiunge: «In questo luogo che abbiamo inaugurato le donne troveranno degli specialisti che faranno comprendere loro anche i mezzi utili per potersi difendere, pure in forma preventiva». Un angolo accogliente. La “Stanza tutta per sé” sarà impreziosita dai disegni degli studenti del liceo scientifico di Nuoro, Enrico Fermi.