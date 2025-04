Violenza al Poetto, torna l’allarme 

L’estate non è ancora iniziata ma nel tratto quartese del Poetto, è già emergenza risse. L’ultimo episodio è di sabato sera: tra due gruppi di ragazzini prima volano insulti, poi spintoni, infine botte. Alcuni fuggono, gli altri li inseguono e poi si disperdono.Tutto questo davanti agli sguardi attoniti delle persone che passeggiano. All’arrivo delle volanti i giovani sono già fuggiti.

E alla vigilia dell’apertura dei locali che richiameranno al Poetto tantissime persone, le premesse sembrano tutt’altro che buone. Tanto più che già negli anni scorsi il lungomare quartese è stato teatro di risse, furti e persino, nell’agosto del 2023, di un omicidio.

Le testimonianze

Il racconto dell’ultima rissa è nelle parole preoccupate di una testimone, Roberta Sanna, che stava rientrando a casa dopo una corsa rigenerante. «C’erano due gruppi di ragazzi che stavano litigando» dice la donna, «a un certo punto una parte di questi ha iniziato a correre e scappare, uno è inciampato in un muretto, si sono spinti, accapigliati». Gli altri invece, «hanno attraversato la strada e sono scappati. Io ho proseguito, poi mi sono pentita e sono tornata indietro per capire cosa stesse succedendo. Ho incontrato uno dei due gruppi che stavano andando via e ho cercato di dire loro che queste cose non si fanno». Nel frattempo qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. «Devono intensificare i controlli per evitare che succedano queste cose – conclude Roberta Sanna -. Io sono rimasta traumatizzata da quanto ho visto perché mi sono ricordata di quel giovane che proprio al Poetto aveva ucciso un ragazzo. Per un niente si rovinano la vita».

L’elenco degli episodi accaduti al Poetto è lunghissimo. Dalle ragazze inseguite in spiaggia a quelle picchiate fuori da un locale perché avevano difeso un ragazzino preso in giro per il suo abbigliamento. E poi i furti di cellulari e portafogli e le risse, tutti concentrati negli ultimi anni. Tanto che gli stessi gestori dei chioschi lo scorso anno per evitare episodi simili avevano proposto di vietare l’intrattenimento da discoteca la notte.

Gli operatori

«Io credo che la Questura dovrebbe prevedere una stazione mobile di polizia al Poetto così come accade a Cagliari in piazza Yenne e in piazza del Carmine», auspica Gianni Murru titolare dell’Alta Marea e presidente Fiba, federazione italiana dei balneari, «in modo che funga da deterrente. Una stazione fissa almeno nei fine settimana, venerdì, sabato e domenica perché i problemi veri si concentrano in quei tre giorni. Inoltre ci saranno sicuramente i servizi notturni della Polizia locale ma che non bastano da soli».

Una posizione condivisa da molti. «Purtroppo con l’apertura dei locali e l’inizio delle serate le cose al Poetto non faranno che peggiorare» commenta Claudia Mattana, «perché si riuniscono questi gruppi di ragazzini e per un motivo o per l’altro scoppiano le risse. Mia figlia più grande al Poetto va al massimo il pomeriggio ma mai a tarda sera. Il Poetto è terra di nessuno. Io credo che ci dovrebbero essere le pattuglie fisse, ogni sera, almeno quando ci sono le serate nei locali».

