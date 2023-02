Violenza al Poetto, Daspo urbano per un giovane 

Per due anni non potrà frequentare, né avvicinarsi a bar e locali di Cagliari e degli altri Comuni dell’hinterland, dalle 19 alle 7. Nicola Cocco ha ricevuto nei giorni scorsi il Daspo urbano emesso dal questore al termine degli accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Anticrimine. Una conseguenze di un episodio avvenuto lo scorso luglio al Poetto, nelle vicinanze di un chiosco: il giovane era stato arrestato dai poliziotti della Squadra volante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento era scattato dopo la segnalazione di una rissa. Il giovane era stato individuato dagli agenti che si sono avvicinati per identificarlo: in probabile stato di ebbrezza aveva, secondo le accuse, sferrato un calcio a un’auto per poi aggredire i poliziotti. Subito dopo il processo per direttissima era stato sottoposto all’obbligo di firma. Anche per un altro precedente, sono poi scattati gli approfondimenti del personale dell’Anticrimine: il comportamento del giovane, ritenuto potenzialmente pericoloso, ha portato il questore a emettere il Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), anche detto Daspo Urbano, notificato al diretto interessato.

