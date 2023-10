Una vicenda choc che si è conclusa con la condanna a dieci anni di un 27enne accusato di aver abusato di una bambina di 11 anni, sua vicina di casa, rimasta incinta. Il bambino è in affido a una famiglia. L'uomo è stato arrestato il 22 agosto e per incastrarlo è stata determinante la comparazione del Dna. Durante il processo in aula, il 27enne si è limitato a un “mi dispiace”.