«Violentò una ragazza nel suo ristorante» Condannato a 6 anni 

Sei anni di carcere, uno in più di quanto chiesto dalla pubblica accusa. È la condanna inflitta ieri mattina dai giudici della Prima Sezione penale del Tribunale all’imprenditore di origini cinesi, Luca Wang, 33 anni, accusato di aver violentato una giovane all'interno del suo ristorante, uno dei locali orientali più noti della città.

Era stato il pubblico ministero Andrea Massidda, nel corso della sua requisitoria, a chiedere la condanna a cinque anni per il ristoratore, molto conosciuto tra i giovani cagliaritani perché titolare del Sushi Niwa di viale Diaz. Il giovane era finito a processo dopo la denuncia di una ventiseienne cagliaritana. Ieri mattina, terminata la discussione di tutte le parti, la presidente del collegio Lucia Perra ha letto la sentenza che riconosce la colpevolezza dell’imprenditore. ll difensore, l’avvocato Stefano Marcialis, aveva invece sollecitato l’assoluzione di Wang, ritenendo non attendibili le parole della ragazza, che si era costituita parte civile con il legale Roberto Rocca.

Stando al racconto della ventiseienne, l’imprenditore – circa quattro anni fa – l’avrebbe prima baciata in ascensore, per poi condurla all’interno del ristorante: qui, sempre stando alla denuncia, l’avrebbe spogliata e avrebbe abusato di lei, nonostante la giovane si divincolasse cercando di respingerlo. Alla polizia la 26enne aveva raccontato anche di aver cercato di respingerlo provando a colpirlo con un piatto. Luca Wang si è sempre difeso negando ogni addebito, raccontando ai giudici che non c’è stata nessuna violenza. Scontato il ricorso in appello.

