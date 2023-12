Violento terremoto in Cina: 130 morti 

Pechino. Sono almeno 130 i morti e centinaia i feriti provocati dal violento sisma di magnitudo 6.2 che ha devastato in Cina, poco prima della mezzanotte di lunedì, la regione remota e montuosa a nord dell’altopiano del Qinghai-Tibet. Le autorità centrali e locali hanno mobilitato uomini e risorse in risposta, a partire dalle migliaia di persone inviate dal ministero della Gestione delle emergenze, ma il lavoro dei soccorritori si è rivelato più difficile del previsto a causa della neve e delle temperature sotto lo zero.

«Alle 23.59 locali (16.59 in Italia) di lunedì, il terremoto ha colpito la contea di Jishishan, nel Gansu, alla profondità di 10 chilometri», ha riferito il China Earthquake Networks Center (Cenc). L’epicentro è stato localizzato a 5 chilometri dal confine tra il Gansu e la provincia vicina del Qinghai, dove si sono avvertite più di 40 scosse di assestamento. Nel Gansu, 113 persone sono decedute, mentre nel Qinghai il numero è salito ad almeno 13 vittime. Nel complesso, sono stati contati oltre 700 feriti e decine di dispersi, diversi villaggi remoti risultano isolati. Le temperature a Linxia, città nel Gansu vicino all’area del sisma, erano a -14 gradi nelle ore del mattino, con le previsioni di discesa a -20 in quelle notturne. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto “sforzi a tutto campo” nella ricerca e soccorso e di garantire la sicurezza dei sopravvissuti.

