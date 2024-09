Violento temporale sul paese: tombini saltati e telefoni in tilt 

Poco prima delle 14 un violento temporale si è abbattuto su Guspini interessando la sottostazione di trasformazione di corrente posta accanto alla strada statale 126 vicino al centro abitato.

I distacchi di corrente elettrica causati dal temporale hanno creato problemi all’utenza in tutto il paese, anche le linee e i servizi di telefonia fissa e mobile sono andati in tilt creando numerosi disagi.

A causa della quantità d’acqua che si è riversata nelle strade sono saltati numerosi coperchi di tombini del deflusso delle acque bianche, mettendo in pericolo la circolazione. In via Verga l’improvvisa quantità d’acqua ha scoperchiato il tombino vicino il civico 14. ( m. s. )

