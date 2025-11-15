Violento scontro tra due auto, cinque giovani in ospedale 

Un urto violento nel cuore della notte: cinque ragazzi rimangono feriti a causa dell’impatto tra un’Alfa 147 ed un’Audi A4 nel pieno centro di Domusnovas. Ha svegliato l’intero vicinato il sinistro che si è verificato alle 2.30 di venerdì in via Fratelli Bandiera, all’altezza dell’incrocio con via Magenta. Secondo le prime ricostruzioni, l’Alfa, che arrivava da via Porta Pia con a bordo Ciro Bani, 20 anni di Gonnesa, Michela Floris ed Alice Salis, entrambe diciannovenni di Iglesias, si è scontrata violentemente contro l’Audi che percorreva via Bandiera con a bordo Stefano Catzeddu e Vittorio Lusci, domusnovesi di 19 e 21 anni. L’impatto ha scaraventato l’Audi contro il muro di un’abitazione all’incrocio con via Magenta causando seri danni anche ad un cartello stradale e ad una Fiat 500 parcheggiata vicino. Sul posto, dopo l’allarme, sono accorsi i carabinieri della stazione di Villamassargia (coadiuvati dal nucleo radiomobile di Iglesias), i vigili del fuoco di Iglesias e le ambulanze dei volontari del 118 di Domusnovas, Siliqua, Gonnesa e la Mike 75 dell’Asl di Carbonia. Fortunatamente nessuno dei cinque feriti è in condizioni gravi: tutti hanno accusato traumi da impatto e sono stati trasportati all’ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo ma già dimessi in quattro dopo medicazioni e controlli. L’unico che ieri risultava ancora ricoverato è il 20enne di Gonnesa ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA