Violento scontro frontale tra auto sulla 554, due feriti 

Scontro fra due auto ieri sera verso le 20.30 all’incrocio semaforico fra via Giulio Cesare, la 554 e la statale 387 per Dolianova. Due i feriti: un 40enne di Sassari è stato ricoverato al Brotzu in codice rosso. Ha riportato una frattura ad una gamba e lesioni varie. Per fortuna non corre pericolo di vita. Il secondo automobilista, è stato invece accompagnato al Santissima Trinità in codice giallo, con ferite superficiali.

Lo scontro all’incrocio è stato violentissimo con le due auto rimaste gravemente danneggiate. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito, con l’arrivo di alcune ambulanze del 118, della Polizia locale di Monserrato e dei Vigili del fuoco. Sulla 554 si è subito creata una lunghissima coda con pesanti disagi per gli automobilisti. Sono stati i Vigili del fuoco a rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente, consentendo la normalizzazione del traffico.

La Polizia locale coordinata dal comandante, il maggiore Domenico Nannini, ha ricostruito lo scontro nei particolari: si è trattato di un violentissimo scontro frontale con uno dei mezzi rimasto praticamente distrutto nella parte anteriore.

È questo l’ennesimo incidente sulla 554: proprio l’incrocio tra via Giulio Cesare e la statale 387, è notoriamente fra i più insidiosi.

Il traffico sulla superstrada si sta facendo sempre più caotico soprattutto nelle ore pomeridiane e tra le 18 e le 21 con le due corsie occupate da lunghe code in tutti gli incroci: in particolare quelli all’altezza di Quartucciu, Selargius e Monserrato. (ant. ser.)

