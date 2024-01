Violento scontro a Caniga, ferite quattro persone 

Violento scontro ieri pomeriggio tra due autovetture a Caniga, frazione a pochi km da Sassari. L'incidente è avvenuto nella strada di Monti di Jesgia, poco prima delle 17, tra una Dacia e una Citroen all'incrocio con Caniga-San Giorgio. Ancora in via di accertamento le cause della collisione, e da stabilire se si sia trattata di una mancata precedenza, ma la conseguenza certa è che quattro persone sono state condotte al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, di cui una in codice rosso. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso. Ingenti i danni sulle macchine che, scontrandosi, hanno travolto anche un palo. (e.fl.)

