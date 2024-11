Violento schianto contro un albero, grave un 23enne  

Sono sempre gravissime le condizioni del 23enne di Tiria rimasto ferito domenica notte in un incidente stradale sulla Provinciale per Torregrande. Il giovane ieri è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in prognosi riservata.

Lo schianto è avvenuto nella nottata di domenica all’altezza dell’incrocio per la frazione di Solanas. Per cause da accertare, il giovane all’improvviso ha perso il controllo della sua Fiat Grande Punto che ha sbandato ed è finita contro uno dei grossi alberi al bordo della carreggiata. L’auto in cunetta, si è accartocciata contro il tronco della pianta e il giovane è rimasto immobile nell’abitacolo. Altri automobilisti hanno subito lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli addetti Sea del servizio di soccorso sanitario 118 e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano. Dopo le prime cure, il giovane è stato accompagnato al Pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Con il passare delle ore, le condizioni sono peggiorate e i medici hanno preferito trasferirlo nell’ospedale cagliaritano.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia. La Provinciale 1 si conferma molto pericolosa, in passato è stata teatro anche di incidenti mortali. ( v.p. )

